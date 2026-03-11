HQ

Atlético de Madrid erlebte einen brillanten Abend, in dem sie Tottenham Hotspur mit 5:2 deklassierten – ein Spiel, das in die Geschichte eingehen wird als das, in dem Trainer Igor Tudor Torwart Kinský nach 17 Minuten auswechselte und drei Gegentore kassierte, zwei davon durch Fehler. Der 23-jährige tschechische Torwart wurde später von Tausenden von Menschen aufgemuntert, die auf seiner Instagram-Seite unterstützende Nachrichten hinterließen.

Doch die Freude, sich fast für das Achtelfinale der Champions League zu qualifizieren und sich kürzlich für das spanische Pokalfinale gegen Barcelona zu qualifizieren, wird jedoch durch die widersprüchlichen Botschaften zweier ihrer Stars, Julián Álvarez und Antoine Griezmann, getrübt, deren Zukunft im rot-weißen Klub unwahrscheinlich klingt.

Positiv ist, dass Griezmann scheinbar bestätigt hat, dass er "bis zum Ende bleiben" möchte, einschließlich des Gewinns der Copa del Rey und des Sehens, wie weit sie es in der Champions League schaffen. Es wurde berichtet, dass der französische Spieler bei dem MLS-Team Orlando City unterschreiben wolle, und zunächst wurde angekündigt, dass er diesen Monat gehen würde, da die MLS-Saison gerade begonnen hat. Nun sieht es jedoch so aus, als würde der 34-jährige Griezmann bis zum Ende der Saison im Mai warten, um über seine Zukunft zu entscheiden (was wahrscheinlich bedeutet, seine Karriere in den USA zu beenden).

Julián Álvarez hingegen war sehr zurückhaltend bezüglich seiner Zukunft, als spanische Reporter ihn nach seiner Zukunft fragten. "Vielleicht ja, vielleicht nein, man weiß ja nie. Ich bin hier sehr glücklich. Ich habe nie etwas Schlechtes über den Club gesagt. Ich bin sehr dankbar, die Menschen haben mir ihre Zuneigung gezeigt und ich bin sehr glücklich", sagte der 25-jährige argentinische Spieler mit dem Spitznamen "die Spinne", der im August 2024 für 95 Millionen Euro bei Atlético de Madrid unterschrieb. Allerdings wurde es kürzlich mit anderen Klubs, insbesondere dem FC Barcelona, in Verbindung gebracht: Atlético nach nur zwei Jahren für Barça zu verlassen, würde bei den Atleti-Fans nicht gut ankommen, und die Worte des Spielers sind alles andere als beruhigend...