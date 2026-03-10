Tottenham-Torwart Kinský wurde nach 15 Minuten durch Igor Tudor ausgewechselt, und zwei Fehler gegen Atleti

HQ

Das Champions-League-Spiel zwischen Atlético de Madrid und Tottenham Hotspur begann auf eine Weise, die niemand je hätte vorhersehen können. Atleti ging in 15 Minuten mit 3:0, zur Halbzeit 4:1, und die ersten drei Tore der lokalen Mannschaft wurden durch Ausrutscher verursacht.

Zwei davon, das 1:0 und das 3:0, waren klare Fehler von Antonín Kinský, dem 23-jährigen tschechischen Torwart, der als Einwechselspieler für Tottenham spielt, aber seltsamerweise von Igor Tudor für das Champions-League-Spiel gegen Atleti ausgewählt wurde, da er wusste, dass ihr Fokus auf diesem Überleben in der Premier League liegt.

Das dritte Tor von Julián Álvarez fiel, als Kinský unbeholfen versuchte, einen Rückpass zu klären, den Ball aber nicht einmal treffen konnte, und Álvarez war schnell dabei, den Ball zu stehlen, ließ ihn einfach laufen und schob ihn sanft ins Tor. Das Tor fiel nur Sekunden nach dem zweiten Tor, verursacht durch einen ähnlichen Fehler von Spurs-Kapitän Micky van de Ven.

Nach 15 Minuten erklärte Igor Tudor, dass es genug sei, und wechselte Kinský durch ihren Stammtorwart Guglielmo Vicario aus. Kinsky ging direkt in die Kabine und wurde von vielen seiner Mitspieler auf der Bank begleitet, um den jungen Torwart zu trösten, der sein Champions-League-Debüt gab, doch der Abend wurde zum Albtraum.

Der Moment, in dem Kinský mit Tränen in den Augen in die Kabine ging, vom gesamten Metropolitano-Stadion bejubelt und mit der Scham über seine Auswechslung mitfühlte, ist eines der Beispiele des Spieltags. Viele Fans kritisieren inzwischen Tudors Entscheidung, den jungen Spieler nach 15 Minuten auszuwechseln, sowie seine zwei unglücklichen Fehler.