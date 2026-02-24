Atlético Madrid und Orlando City führen aktive Gespräche über den Verkauf von Antoine Griezmann, sind sich jedoch uneinig darüber, wann

HQ

Antoine Griezmann, Atlético de Madrid-Legende und Torschützenkönig aller Zeiten für den Verein, könnte sich bald vom rot-weißen Klub verabschieden. Aber wie schnell? Diese Woche wurde berichtet, dass Atlético de Madrid und Orlando City aktive Gespräche führen, um den 34-jährigen französischen Stürmer zu verkaufen, dessen Traum es ist, seine Sportkarriere in der MLS zu beenden.

Allerdings sind sich die Vereine uneinig darüber, wann. Die MLS-Saison hat erst am vergangenen Wochenende begonnen (Orlando verlor sein erstes Spiel gegen die New York Red Bulls), und daher möchte Orlando City den Spieler innerhalb weniger Wochen in ihren Reihen haben.

Aber Atleti möchte den Spieler bis zum Saisonende behalten, da sie wissen, dass sie sich weiterhin für Titel entscheiden können (sie stehen ihrem ersten Copa-del-Rey-Finale seit 2013 sehr nahe) und noch in der Champions League sind, mit einem wichtigen Spiel heute Abend. Laut AS sind die Beziehungen zwischen Griezmann und Atlético gut, und sie hoffen, diese Situation mit der Zeit zu lösen, indem sie dem Verein im Voraus Bescheid geben, einen Ersatz zu finden, falls Griezmann geht.