Tottenham-Torwart Kinský erhält nach einem traumatischen Spiel tausende Unterstützungsnachrichten auf Instagram

Antonín Kinský hat nach seiner Auswechslung im Champions-League-Spiel Atlético de Madrid gegen Tottenham Hotspur eine Welle von Unterstützungsbotschaften erhalten. Er wurde in der 17. Minute ausgewechselt und durch den üblichen Stammtorwart der Spurs, Guglielmo Vicario, ersetzt. Zwei der ersten drei Tore wurden direkt von Kinský verursacht, Fehler (ein Ausrutscher und ein verpasster Kick), die ihn die frühe Auswechslung kosteten – etwas, das im Profifußball für einen Torwart kaum zu sehen war.

Als er direkt in die Kabine ging, folgten ihm die meisten seiner Teamkollegen auf der Bank, um ihn zu trösten. Der 23-jährige tschechische Torwart, der sein Champions-League-Debüt gab, war sichtlich bestürzt und weinte. Als er ging, applaudierten Tausende rivalisierende Fans im Metropolitano-Stadion zur Unterstützung, da sie wussten, wie schwer es für ihn war.

Fast augenblicklich wurde sein Instagram-Account mit Tausenden von Unterstützungsnachrichten überschwemmt. "Bleib stark", "Mucha fuerza", "Heads up", "Zustaň silný" und hunderte von Nachrichten wurden in seinem letzten Beitrag verfasst.

David de Gea, ehemaliger Torwart von Manchester United, jetzt bei Fiorentina, schrieb ebenfalls eine Nachricht auf X. "Niemand, der nicht Torwart war, kann verstehen, wie schwierig es ist, auf dieser Position zu spielen. Kopf oben und du wirst wieder loslegen."