Trent Alexander-Arnold reiht sich auf die Liste der verletzten Verteidiger von Real Madrid ein: Zwei Monate weg

Real Madrid hat das Ausmaß der Verletzung von Trent Alexander-Arnold bestätigt: Er wird etwa zwei Monate ausfallen. Der englische Linksverteidiger, der zunehmend an Regelmäßigkeit im Kader gewann und eines seiner besten Spiele mit Madrid beim 3:0-Sieg gegen Athletic Club hatte, wo er Mbappé beim ersten Tor vorbereitete, erlitt eine Muskelverletzung der vorderen Quadrizeps rectus anterior im linken Bein.

Real Madrid hat nie mit einer Abwesenheit verletzter Spieler gerechnet, aber laut spanischen Medien würde er zwei Monate ausfallen. Das bedeutet, dass er für den Rest des Jahres nicht mehr spielen wird und vielleicht erst im Februar 2026 zurückkehrt, wobei er wichtige Meilensteine wie das Ende der Champions-League-Phase und den spanischen Supercup verpasst, bei dem Real Madrid auf Atlético de Madrid trifft und im Falle eines Sieges am 11. Januar auf Barcelona treffen könnte.

Trent reiht sich in die Liste der verletzten Spieler von Real Madrid ein, zu der auch der erfahrene Dani Carvajal gehört, der auf derselben linken Verteidigerposition wie Trent spielt und voraussichtlich erst Ende Januar zurückkehrt. Diese Position wird höchstwahrscheinlich von Federico Valverde besetzt werden, der dort bereits gespielt hat. Anfang dieser Woche verletzte sich Mendy auch nur zwei Spiele nach seiner Rückkehr. Alle derzeit verletzten Real Madrid-Spieler sind Verteidiger.

Liste aller verletzten Spieler von Real Madrid:



Trent Alexander-Arnold



Ferland Mendy



Dani Carvajal



David Alaba



Dekan Huijsen

