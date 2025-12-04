Kylian Mbappé rehabilitiert sich gegen Athletic Club ein Jahr nach dem "Tiefpunkt"

HQ

Real Madrid beendete eine besorgniserregende Serie von drei aufeinanderfolgenden Unentschieden in der LaLiga und errang einen 3:0-Sieg in einem der stärksten Spiele der Saison und in einem der härtesten Stadien der LaLiga: San Mamés vom Athletic Club Bilbao. Vor einem Jahr verlor Real Madrid im selben Stadion mit 1:2 gegen Athletic, wobei Mbappé einen Elfmeter vergab: Der französische Stürmer sagte, er habe damals "den absoluten Tiefpunkt erreicht".

Ein Jahr später erzielte Mbappé einen Doppelpack und bereitete einen weiteren Kopfball für Camavinga vor. Mit seinem 16. Tor und vierten Vorlage war er an 20 der 32 Liga-Tore der Saison beteiligt (62,5 %). Er ist Torschützenkönig der LaLiga, doppelt so viele Tore wie Lewandowski und Ferran Torres für Barcelona und Muriqi für Mallorca.

Die schlechte Nachricht ist, dass Camavinga, der sein erstes Tor in der LaLiga und sein zweites in dieser Saison erzielte, und Trent Alexander-Arnold, der Mbappé beim ersten Tor vorbereitete, verletzt das Spielfeld verließen – ein endloser Kreislauf von Verletzungen in der Abwehr von Real Madrid.

Das Ergebnis lässt Madrid einen Punkt hinter Barcelona, Spitzenreiter der LaLiga. Am Tag zuvor hatte Barça Atlético Madrid mit 3:1 besiegt und die obere Ligazone freigemacht.