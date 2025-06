Trent Alexander-Arnold offiziell als Spieler von Real Madrid bekannt gegeben

HQ

Heute war der Tag, den Real Madrid gewählt hat, um Trent Alexander-Arnold als neuen Spieler im weißen Trikot öffentlich bekannt zu geben. Der 26-jährige englische Verteidiger, der in Liverpool geboren wurde und ausgebuht wurde, als er ankündigte, den Verein zu verlassen, nachdem er sein ganzes Leben dort gespielt hatte, sprach in seiner ersten Pressekonferenz als Spieler von Real Madrid fließend Spanisch und wählte die Nummer 12 in seinem Rücken.

"Ein wichtiger Grund, warum ich beigetreten bin, war, ein Teil der erstaunlichen Geschichte des Vereins zu sein. Seien Sie ein Teil des Erfolgs in der Zukunft und werden Sie Teil eines aufregenden jungen Teams mit viel Potenzial, das den Trainer dazu bringt, Trophäen zu gewinnen", sagte Alexander-Arnold, der hinzufügte, dass er seit einigen Wochen Spanisch lernt.

Die Presse war verwirrt, als er sagte, dass er lange darauf gewartet habe, Liverpool zu verlassen. "Um das klarzustellen, meine ich mit langem Warten ein paar Wochen. Nicht Jahre", sondern fügte hinzu, dass "man den Verein unterstützt oder nicht, man die Trophäen, die der Verein gewinnt, respektieren muss". Darunter waren zwei Champions-League-Finals, 2018 und 2022, die Liverpool und Alexander-Arnold gegen Real Madrid verloren haben...

Der Rechtsverteidiger wird in wenigen Tagen als Teil des Kaders für die Klub-WM in die Vereinigten Staaten reisen. Dies sind die Daten und Zeiten für seine ersten Spiele in Weiß.