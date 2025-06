Real Madrid gibt Kader für die Klub-WM im Sommer bekannt

HQ

Real Madrid hat am Mittwochnachmittag den Kader für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft in den USA im kommenden Monat bekannt gegeben. 34 Spieler werden an diesem Wochenende nach Miami reisen, um an den Spielen der Gruppenphase teilzunehmen, die nächste Woche, Mittwoch, 18. Juni, um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ im Hard Rock Stadium in Miami gegen den saudischen Klub Al Hilal beginnt.

Darunter sind zwei bestätigte Neuverpflichtungen, alle in der Abwehr: Dean Huijsen und Trent Alexander-Arnold, aber auch viele einheimische Spieler, die einige Minuten bekommen könnten, wie Jacobo Ramón (der in einem ihrer letzten Spiele ein großartiges Tor erzielte ), Diego Aguado, Chema, Mario Martín...

Im Kader gibt es auch einige Spieler, die in der nächsten Saison nicht weitermachen werden, darunter Luka Modric und Lucas Vázquez. Derjenige, der zu bleiben scheint, ist Rodrygo, der im Kader der Klub-WM stehen wird. Endrick wird verletzungsbedingt nicht mitreisen. Natürlich werden sie alle vom neuen Trainer Xabi Alonso geführt.

Torhüter



Courtois



Lunin



Fran González



Sergio Mestre



Verteidiger



Carvajal



Militão



Alaba



Alexander-Arnold



Lucas Vázquez



Fran García



Rüdiger



Mendy



Huijsen



Youssef



Jacobo



Asencio



Fortea



Diego Aguado



Mittelfeldspieler



Bellingham



Camavinga



Valverde



Modrić



Tchouameni



Arda Güler



Ceballos



Chema



Víctor Muñoz



Mario Martín



Vorwärts



Vini Jr.



Mbappé



Rodrygo



Endrick



Brahim



Gonzalo



Hier finden Sie die Termine für alle Spiele von Real Madrid und mögliche Rivalen im Achtelfinale und Viertelfinale.