Travis Kelce trifft "keine verrückten Entscheidungen" über seine Zukunft, einschließlich eines möglichen Rücktritts

HQ

Travis Kelce, Tight End der Kansas City Chiefs, erlebte am vergangenen Sonntag beim LIX Super Bowl eine der schlimmsten Nächte seines Lebens, als die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles unterlagen: ohne Rücksicht (40:22).

Kelce hat noch einen Vertrag für die Saison 2025. Aber mit 35 Jahren denkt der NFL-Star nun über seinen nächsten Karriereschritt nach, und ein Rücktritt ist nicht ausgeschlossen.

"Ich denke, ich bin es meinen Teamkollegen schuldig, dass ich, wenn ich zurückkomme, eine Entscheidung von ganzem Herzen sein wird, nicht halbherzig", sagte Travis in der Sendung New Heights, die er gemeinsam mit seinem Bruder Jason moderiert, wie BBC Sport berichtet. "Ich bin voll und ganz für sie da und ich denke, dass ich spielen könnte. Es geht nur darum, ob ich motiviert bin oder nicht, oder ob es für mich als Mann, als Mensch und als Person die beste Entscheidung ist, all diese Verantwortung zu übernehmen."

Kelce, der Freund von Taylor Swift, spielt seit 2013 für die Chiefs. Er hat den Super Bowl in den Jahren 2024, 2023 und 2019 gewonnen. Er erklärt, dass er durch die Teilnahme an allen AFC Championships und Super Bowls "drei Spiele mehr spielt als jeder andere in der gesamten Liga. Das ist eine Menge Verschleiß für deinen Körper."