HQ

Die Vormachtstellung der Kansas City Chiefs im American Football ist vorbei. Der Traum, das erste Team zu sein, das drei Super Bowls in Folge gewinnt, wurde gnadenlos von den Philadelphia Eagles zerstört, die die Verteidigung der Chiefs zunichte machten, die es in der ersten Halbzeit nicht schaffte, zu punkten (24:0) und am Ende mit 40:22 endete.

Ein Rückstand von 24 Punkten war nicht völlig ausgeschlossen: 2017 kamen die New England Patriots unter der Führung von Tom Brady von einem 28:3 in der ersten Halbzeit zurück und gewannen gegen die Atlanta Falcons. Aber es war nicht der Abend für Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs, der viel schlechter abgeschnitten hat als erwartet und Bälle verlor, die von den Eagles in Touchdowns verwandelt wurden. Vielleicht dachten sie, dass sie sowieso Favoriten waren. Und die Eagles wollten sich für den Super Bowl 2023 revanchieren, den die Chiefs gewannen, wenn auch mit einem deutlich geringeren Vorsprung: 38:35.

Mit 29 Jahren wird Mahomes zweifellos als einer der größten American-Football-Spieler aller Zeiten in die Geschichte eingehen, da er an fünf Super Bowls teilnahm und drei gewann (2020, 2023 und 2024). Die letzte Nacht wird jedoch einer, wenn nicht sogar der größte Fleck in seinem Lebenslauf sein. Stattdessen wird es der beste Abend von Jalen Hurts werden, der zum MVP gewählt wurde.

Die Anzeigetafel stand auf 34:0. Als die Chiefs reagierten, war einfach nicht mehr genug Zeit, um ein Wunder zu vollbringen, und das Einzige, was sie tun konnten, war, das Ergebnis ein wenig zu bereinigen, um eine vollständige und völlige Demütigung zu vermeiden.