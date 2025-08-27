Tour-de-France-Siegerin Pauline Ferrand-Prévot ändert Pläne für Straßen-Weltmeisterschaft

HQ

Pauline Ferrand-Prévot, Gewinnerin der Tour de France Femmes auf dominante Weise, hat angekündigt, dass sie an den UCI Straßen-Weltmeisterschaften in Ruanda teilnehmen wird, nachdem sie zuvor gesagt hatte, dass sie diese verpassen würde, um sich zu erholen. Die 33-jährige Französin von Visma-Lease a Bike hatte sogar angedeutet, dass sie wegen der Opfer, die sie bringen musste, um sich körperlich und geistig auf den Wettbewerb vorzubereiten, möglicherweise nicht zur Tour de France zurückkehren wird.

In einem Instagram-Post, in dem sie sich selbst scherzhaft als "Weltmeisterin der Planänderung" bezeichnet, sagte sie jedoch, dass sie sich bereit fühle, "weiterhin mein Bestes zu geben, auf intelligente und durchdachte Weise", und an der Weltmeisterschaft in Ruanda teilnehmen wird, nachdem sie sich mit ihrem Team und dem französischen Team beraten hat. "Ich fühle mich geehrt, mit meinen französischen Teamkollegen, die zur Weltelite gehören, zu fahren, um unser Bestes auf der Suche nach dem schillernden Trikot zu geben."

Ferrand-Prévot gab zu, dass sie sich zuvor entschieden hatte, die Weltmeisterschaft auszulassen, weil sie nach der Olympiazeit im letzten Jahr körperlich und geistig erschöpft war. "Seit meinem Sieg bei der Tour de France im letzten Monat versuche ich, eine gute Balance zwischen dem Nutzen aller mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und der Beibehaltung meines gesunden Lebensstils als Profisportler zu finden, der für mich unerlässlich ist."

Da die Rahmenbedingungen jedoch anders sind, mit weniger Rennen und weniger Druck durch die Tour de France als durch die Olympischen Spiele, fühlt sie sich fit und bereit, es zu versuchen. Die UCI Straßen-Weltmeisterschaften finden vom 21. bis 28. September in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, statt und finden damit zum ersten Mal in Afrika statt. Pauline Ferran-Prévot hat bereits 12 UCI Elite Weltmeistertitel gewonnen und in Paris 2024 die Goldmedaille im Cross-Country-Mountainbiken gewonnen.