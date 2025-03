Tour de France 2027 wird Schottland, Wales und England besuchen

HQ

Aufregende Neuigkeiten für Radsportfans in Großbritannien: Die Tour de France hat bestätigt, dass die Ausgabe 2027 in Edinburgh starten wird. Tatsächlich wird es in Grande-Bretagne drei Phasen geben, in Schottland, Wales und England. Das Gleiche wird mit dem Frauenwettbewerb Tour de France Femmes passieren, der ebenfalls irgendwo in Großbritannien startet und ebenfalls drei Etappen auf britischem Boden austragen wird.

Es ist das erste Mal, dass sowohl die Tour de France (bei ihrer 114. Ausgabe) als auch die Tour de France Femmes (bei ihrer 6. Ausgabe) beide von einem anderen Land als Frankreich aus starten, eine Strategie, die darauf abzielt, den Wettbewerb und die Popularität des Sports im Ausland zu steigern. Einige der besten Radfahrer kamen aus Großbritannien (Brian Robinson, Chris Boardman, Sean Yates, David Millar, Mark Cavendish, Bradley Wiggins oder Chris Froome).

Es ist das vierte Mal, dass die Tour de France nach Plymouth 1974, Brighton und Portsmouth 1994, London 2007 und Yorkshire 2014 nach Großbritannien kommt.

Es gibt Bedenken hinsichtlich des Radfahrens in Großbritannien

Während die Entscheidung Tausende von Radsportfans begeistern wird, wird sie im Zusammenhang mit steigenden Preisen für das Live-Fernsehen stehen, eine Sorge, die sogar einen Parlamentsabgeordneten zu Protesten veranlasste: "Es wäre einfacher, es vom Straßenrand aus zu sehen als im Fernsehen", da die Tour de France ITV (frei empfangbares Fernsehen) nach der Ausgabe 2025 verlassen wird.

Die Tour de France 2025 wird im Gegensatz dazu vollständig auf französischem Boden stattfinden, genau wie die Tour de France Femmes, die in diesem Jahr größer wird. Für die Herrenausgabe 2026 wird es jedoch von Barcelona aus starten.