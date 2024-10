Tour de France 2025 bekanntgegeben: Jede Etappe im Detail und eine Änderung ab 2024

HQ

In den kalten Oktobertagen sehnen sich Radsportfans wahrscheinlich nach dem Sommer und den Grand Tours, den größten Radrennen. Nun, wir haben gute Nachrichten, denn die Tour de France hat gerade die Pläne für die Tour de France 2025 bekannt gegeben.

Die Tour im nächsten Jahr findet vom 5. bis 27. Juli mit 21 Etappen statt. Im Gegensatz zu den letzten drei Ausgaben, die in Kopenhagen, Bilbao und Florenz starteten, wird der Grand Départ im nächsten Jahr in Lille stattfinden und das "Hexagon" nicht verlassen. Im Jahr 2026 wird sich das wieder ändern, denn sie wird von Barcelona aus starten.

Tadej Pogačar hat die Chance, seinen vierten Sieg oder sein sechstes Podium bei der Tour zu erzielen, in einem Wettbewerb mit Gipfeln wie dem Mont Ventoux, Luchon-Superbagnères, dem Col de la Loze oder einem Zeitfahren in den Peyregudes in den Pyrenäen.

Tour de France 2025 kehrt zum 50. Mal auf die Champs Elysées zurück, aber nicht in Folge

Den Abschluss der Tour bildet wie gewohnt die Champs Elysées in Paris, ein Ort, der im vergangenen Jahr aufgrund der Olympischen Sommerspiele nicht zur Verfügung stand. Es wird auch das 50. Mal sein, dass die Gruppe diesen ikonischen Boulevard überquert. Insgesamt soll die Tour 2025 auch Radsportlegenden wie Louison Bobet, Jacques Anquetil oder Bernard Hinault Tribut zollen.

Auf ihrer Website hat Tour de France jede Etappe detailliert beschrieben, einschließlich Orten, Kilometern und Steigung.