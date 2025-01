Tosin, Cucurella und Madueke beenden Chelsea-Durststrecke in der Premier League

HQ

Chelsea ist endlich wieder in der Spur nach besorgniserregenden fünf Spielen ohne Sieg in der Premier League, in denen die Mannschaft von Enzo Maresca von der Spitze fiel, nachdem sie vor nicht allzu langer Zeit Zweiter geworden war. Ein 0:0-Unentschieden gegen Everton, ein 1:1-Unentschieden gegen Crystal Palace, ein 2:2-Unentschieden gegen Bournemouth und zwei Niederlagen, 1:2 und 0:2 gegen Fulham und Ipswich, ließen sie zurückfallen, aber gestern kehrten sie nach einem 3:1-Sieg gegen die Wolves in die Top 4 zurück.

Nach der ersten Halbzeit stand es 1:1, aber Marc Cucurella, der sein 100. Premier-League-Spiel bestritt, und Noni Madueke trafen innerhalb von fünf Minuten und legten damit zum Tor von Tosin Adarabioyo nach. Madueke entschuldigte sich später dafür, dass er das Tor von Trevoh Chalobah "gestohlen" hatte, das sicher im Netz der Wolves landen würde, aber Noni nickte, um es schneller zu machen. "Trevoh sagte: 'Auf keinen Fall, du hast dieses Tor erzielt', also sagte ich zu ihm: 'Bruder, du musst verstehen, dafür bezahlen sie mich!' ", sagte er gegenüber Sky Sports.

Einen wichtigen Schub an Selbstvertrauen holt sich Chelsea vor dem Spiel am Samstag gegen Manchester City, denn beide Teams kämpfen nun um den vierten Platz in der Tabelle: Chelsea ist Vierter mit 40 Punkten, Manchester City ist mit 38 Punkten Fünfter, genauso viele wie Newcastle. Doch Guardiolas Mannschaft scheint nach einer 0:6-Klatsche gegen Ipswich wieder Appetit bekommen zu haben.