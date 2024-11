Torefest am 3. Spieltag der Champions League der Frauen: Alle Spiele und Ergebnisse

HQ

Women's Champions League kehrte diese Woche für den 3. Spieltag und die Halbzeit der Gruppenphase zurück. Vier Spiele fanden am Dienstag statt, vier weitere Spiele finden heute, Mittwoch, 13. November, statt.

Im Gegensatz zu den UEFA-Wettbewerben der Männer, die in diesem Jahr geändert wurden, bleibt die Champions League der Frauen beim alten Format der Gruppenphase: vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften, was bedeutet, dass sie zweimal gegeneinander antreten. Und es wird interessant sein zu sehen, wie die Verliererteams auf einige der verheerenden Schläge reagieren...

Wie zu erwarten war, setzten sich die Top-Teams in Europa gegen die kleineren Teams durch, die ihnen zugeteilt wurden. In der Gruppe C bleibt Bayern München nach einem 3:0-Sieg gegen den Norweger Vålerenga bei drei Siegen.

Das wichtigste Spiel in der Gruppe war jedoch das Spiel Arsenal gegen Juventus, das mit einer deutlichen 0:4-Niederlage für die italienische Mannschaft endete, die sie vorübergehend aus dem Wettbewerb warf.

In der Gruppe D ging es für den FC Barcelona wie gewohnt weiter, der den Österreicher Sankt Pölten gnadenlos besiegte: 7:0, fünf dieser Tore in 13 Minuten zwischen der 32. und 45. Minute. Sie hatten eine Ballbesitzquote von 81%.

Manchester City besiegte auch das schwedische Hammarby, wenn auch mit einem geringeren Vorsprung von 2:0, was seine perfekte Bilanz von drei Siegen fortsetzt.