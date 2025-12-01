UFC 324 wird Paddy Pimblett und Justin Gaethje um den Interimstitel im Leichtgewicht bestreiten

HQ

Nach der Ankündigung, dass Ilia Topuria im ersten Viertel 2026 aus persönlichen Gründen nicht in den Ring zurückkehren wird, hat die UFC einen Zwischenkampf um die UFC Lightweight Championship zwischen Justin Gaethje und Paddy Pimblett angekündigt. Der Sieger traf dann zu einem späteren Zeitpunkt auf Topuria.

Die Wahl der Kämpfer hat viele MMA-Fans überrascht, da viele Arman Tsarukyan (23-3), den armenischen Kämpfer, der in der UFC-Leichtgewichtsrangliste den ersten Platz belegt, hinter dem Champion Topuria (17-0) als Ignorat bezeichnen. Gaethje (26-5) ist Vierter und Pimblett (23-3) Fünfter. Charles Oliveira (Zweiter, 36:11) und Max Holloway (Dritter, 27:8) haben bereits gegen Topuria verloren.

Wie von MMA Junkie berichtet, war Tsarukyan überrascht, vom Zwischenkampf ausgeschlossen zu werden, und glaubt, dass dies daran liegt, dass die UFC eine Rivalität zwischen Topuria und Pimblett aufbauen will, da Pimblett ein größerer Name ist und seine Fehde mit 'el Matador' seit einigen Jahren andauert.

UFC 324 wird das erste UFC-Event des kommenden Jahres sein, und noch bedeutender: Es wird das erste UFC-Event sein, das auf Paramount+ übertragen wird, nachdem Paramount Skydance die Rechte aus dem vorherigen Deal mit ESPN erworben hat. Sie wird am 24. Januar 2026 ausgestrahlt und enthält außerdem einen Kampf zwischen Amanda Nunes und Kayla Harrison als Co-Hauptevent.