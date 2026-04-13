Tomonobu Itagaki wurde einmal in Los Angeles fast erschossen

Vor einem halben Jahr verstarb der äußerst charismatische, kontroverse und äußerst talentierte Entwickler Tomonobu Itagaki im Alter von nur 58 Jahren. Er hinterlässt ein Vermächtnis, das hauptsächlich aus Dead or Alive und Ninja Gaiden besteht, das er während seiner Zeit bei Tecmo geschaffen hat.

Der Entwicklungsprozess war oft turbulent, und Itagaki selbst ließ sich nie eine Gelegenheit aus, zu erklären, wie überwältigend überlegen seine eigenen Produkte im Vergleich zu allen anderen waren. Nachdem er 2008 Tecmo verlassen hatte, hörten wir nicht mehr viel von ihm, und sein einziger einigermaßen bedeutender Titel war das Wii-U-Spiel Devil's Third von 2015.

Aber anscheinend lebte er weiterhin wie ein Rockstar. Dies ist laut einem seiner Kollegen, Kengo Aoki, in einem Interview mit 4Games (über Automaton), in dem er eine Erinnerung an Itagaki teilt. Anscheinend hatte Itagaki während einer Geschäftsreise nach China etwas zu hart gefeiert, was dazu führte, dass er "völlig betrunken war und anfing, sich mit vorbeifahrenden Taxis zu prügeln und mitten auf der Straße laut zu schreien."

Es endete in einem Streit zwischen Aoki und Itagaki, doch sie versöhnten sich auf dem Heimflug. Aber Aoki sagt auch, dass Itagakis gesundheitliche Probleme nichts Neues waren, und erzählt dann eine weitere Geschichte aus etwa 2015, die damit hätte enden können, dass Itagaki in den USA erschossen wurde:

"Sogar in Los Angeles, wo er auf der E3 sprechen sollte, landete er im Notfall im Krankenhaus. In der Nacht, als wir ankamen, feierten wir eine Pre-E3-Party in unserem Hotelzimmer, und Itagaki trat auf den Balkon und fing an zu rufen: 'Ich werde die Welt übernehmen!' Kommt schon, ihr macht auch mit!' Bald waren etwa zehn Streifenwagen des Los Angeles Police Department (LAPD) um uns herum, und die Beamten hatten ihre Waffen gezogen. Es war eine echte Tot-oder-Leben-Situation."

Itagaki blieb danach anderthalb Monate im Krankenhaus, und obwohl er einige kleinere Projekte veröffentlichte, kehrte er nie ernsthaft in die Spielewelt zurück. Allerdings wurde Anfang dieses Jahres ein neues Dead or Alive angekündigt. Obwohl er seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr an der Serie beteiligt war, leben seine Kreationen weiter, und dem ersten Teaser nach zu urteilen, wird es das gleiche kontroverse und leicht anstößige Konzept enthalten, für das Itagakis Spiele immer bekannt waren.