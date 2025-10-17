Vielen Dank für all die wunderbaren Spiele und Erinnerungen Tomonobu Itagaki

HQ

Wenn es ein Spielgenre gibt, das meine 90er dominiert hat, dann war es das Kämpfen. Ich habe so ziemlich alles darin gespielt, mehrere Versionen von Street Fighter II gekauft und auch so ziemlich alles andere. Lange Zeit habe ich den zweidimensionalen Kampf bevorzugt, bis ich auf Dead or Alive gestoßen bin.

Anfangs kannte ich es nur als Arcade- und Saturn-Spiel, berühmt für die weiblichen Kämpfer mit besonders gut animierten Brüsten, etwas, das angeblich sogar verstellbar war, indem man wählte, wie alt man war, bevor man anfing zu spielen. 1998 wurde es für PlayStation veröffentlicht und ich befand mich mitten in einer intensiven Japan-Phase, hatte eine modifizierte Konsole und Grundkenntnisse der Sprache. Ich importierte Dead or Alive und verliebte mich Hals über Kopf in das glorreiche Kampfsystem, das ausschließlich auf Kontern, Geschwindigkeit, spektakulären Klingeln und einer verdammt rockigen Rock'n'Roll-Attitüde basiert.

Dieses Bild wurde zehn Jahre lang in der Redaktion gerahmt. Ein König. Ein Meister-Ninja.

Das war ungefähr zu der Zeit, als das Internet seinen wirklichen Durchbruch erlebte, und es gab noch keine Wikipedia oder ähnliches, und alles steckte noch in den Kinderschuhen. Ich hatte also keine Ahnung, wer Tomonobu Itagaki war. Das einzige, was ich (nicht) wusste, war, dass ich offensichtlich seine Spiele mochte. Als es also Zeit für Dead or Alive 2 auf der Dreamcast war, war ich bereit, und es wurde das wichtigste 3D-Kampfspiel meiner Freundesgruppe, zusammen mit Soul Calibur, aber ich wusste immer noch nicht, wer Itagaki war, über Spieleentwickler wurde damals einfach nicht sehr oft gesprochen.

Werbung:

Im Jahr 2001 begann die Lage jedoch zu eskalieren. Microsoft wollte mit einer eigenen Konsole in das Games-Geschäft einsteigen. Alle Augen waren auf Halo: Combat Evolved gerichtet, während ich auf Dead or Alive 3 schaute. Die anfängliche Grafik war einfach unwirklich und die Art und Weise, wie man sich gegenseitig ausschalten konnte, um den Kampf fortzusetzen, war revolutionär. Ich hatte einen sehr guten Freund, der in die USA gehen wollte und mir eine Xbox kaufte, unter der Bedingung, dass er auch Combat Evolved kaufen konnte - während ich nur hinter Dead or Alive 3 her war.

Die Xbox gehörte zur Generation nach dem Saturn, der PlayStation und dem Nintendo 64. Der Schritt nach oben war in Dead or Alive 3 fast unwirklich.

Irgendwo hier in der Gegend trat Tomonobu Itagaki aus dem Schatten. Er war etwas so Einzigartiges wie ein japanischer Spieleentwickler, der sich voll und ganz auf die Xbox einließ. Er wusste, dass es ungewöhnlich war, aber er unterstützte die Konsole mehr als jeder andere. Mit einem verblüffenden Zitat nach dem anderen erklärte er seine Überlegenheit und liebte den X-förmigen Prototyp, der während der Entwicklung verwendet worden war und der seinen Weg in seine Spiele fand.

Seine Spiele, so sagte er, seien denen seiner Konkurrenten weit überlegen, was er oft kommentierte. Das war ein sehr untypisches japanisches Verhalten, weit entfernt von dem bescheidenen Auftreten, das wir gewohnt sind. Kombiniert mit seinen langen Haaren und der Angewohnheit, immer eine Sonnenbrille zu tragen, entstand das Image eines Bauunternehmers mit Rockstar-Attitüde. Über Tekken sagte er: "Ich spiele nicht Tekken. Ich mag keine Spiele, die sich wie Mathematik anfühlen."

Werbung:

Leicht bekleidete Mädchen und Dead or Alive waren schon immer Synonyme. Etwas, worauf Itagaki fast stolz zu sein schien.

Obwohl die Debatte um Sexualisierung in Spielen in den frühen 2000er Jahren bei weitem nicht die gleiche war wie heute, wurde Itagaki oft nach den weiblichen Charakteren in seinen Spielen gefragt, die mit wackelnden Brüsten und minimaler alternativer Kleidung immer unglaublich kurvig waren. Die Kritik war ihm jedoch egal, er antwortete mit Dingen wie "Kasumi ist stark, weil sie schön ist. Und sie ist schön, weil sie stark ist." und "Es ist mir egal, was die Leute über die Kostüme sagen. Wenn es dir nicht gefällt, spiele nicht."

Wie wenig er sich darum kümmerte, sahen wir zwei Jahre später, als er 2003 das skandalöse Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball veröffentlichte. Eine Art Dating-Spiel, bei dem alle weiblichen Kämpferinnen aus der Dead or Alive-Serie Zeit auf einer paradiesischen Insel verbrachten und in minimaler Kleidung Volleyball spielten, während man ihnen durch Geldverdienen noch kleinere Kleidungsstücke kaufen konnte. Darüber hinaus gab es noch einige andere Minispiele, die für Abwechslung sorgten. Einige tobten, andere liebten, aber alle mussten zugeben, dass es vom Gameplay her ziemlich gut war und immer noch lächerlich gut aussah.

Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball erhielt viel Kritik, aber als Spiel war es eigentlich ziemlich gut.

Itagakis Liebe zu Microsoft schien erwidert zu werden, und sieben Jahre lang war er für Xbox enorm wichtig. Nur wenige andere, wenn überhaupt, konnten zeigen, wie leistungsfähig ihre Konsole wirklich war. Der beste Beweis dafür war das fast surrealistisch köstliche Ninja Gaiden, das drei Jahre nach Dead or Alive 3 veröffentlicht wurde. Es war ein Reboot der alten klassischen NES-Serie, die Itagaki nach den Volleyball-Eskapaden wiederbelebte, und es zeigte, dass er definitiv zu mehr als nur zum Kämpfen fähig war. Ninja Gaiden war auch für seinen hohen Schwierigkeitsgrad bekannt, und natürlich hatte Itagaki einen Kommentar dazu: "Ich möchte keine Spiele machen, die sicher sind. Ich will Spiele machen, die dir ins Gesicht schlagen."

Ninja Gaiden hat übrigens eine aktualisierte Version namens Black bekommen und ist heute mit einem Durchschnitt von 94 eines der am höchsten bewerteten Spiele aller Zeiten auf Metacritic. Nach Ninja Gaiden wurde auch ein Remake des allerersten Dead or Alive veröffentlicht, genannt Dead or Alive Ultimate. Wieder ein wunderschönes Spiel, aber vor allem denkwürdig, weil es das erste Kampfspiel war, das eine wirklich gute und gut durchdachte Online-Komponente hatte.

Ninja Gaiden und insbesondere Ninja Gaiden Black waren absolut schaurig gut und wegweisend.

Kurz gesagt, Itagai und sein Studio Team Ninja waren unglaublich produktiv und haben lange Zeit durchschnittlich über ein Spiel pro Jahr mit Itagaki als Produzent und Regisseur produziert. Alle waren erstklassig, und er sonnte sich wirklich im Ruhm, seine Interviews waren die unterhaltsamsten der Ära, dank seiner Rockstar-Attitüde, die über sich hinausging.

Dank seiner Liebe zur Xbox hat Itagaki nichts für die PlayStation veröffentlicht. Viele haben sich gefragt, ob es eine Art Geschäft gab, aber es deutet tatsächlich viel darauf hin, dass er seine Spiele absichtlich von Sonys Konsolen fernhielt, die seiner Meinung nach leistungsmäßig nicht auf dem neuesten Stand waren. Itagaki war also natürlich eine der Schlüsselpersonen, als die Xbox 360 veröffentlicht werden sollte.

Die enge Zusammenarbeit von Team Ninja mit Microsoft ermöglichte es ihnen, Halo Spartans für Dead or Alive 4 auszuleihen.

Im Jahr 2005 war Dead or Alive 4 bereit für die Veröffentlichung, genau wie der dritte Teil für die ursprüngliche Xbox, und dieses Mal hatte er das volle Vertrauen von Microsoft erhalten. Das Spiel zeigte einen spartanischen Krieger - aber nicht den Master Chief. Wir können nur spekulieren, was die Geschichte dahinter war, aber Itagaki führte stattdessen eine spartanische Kriegerin namens Spartan-458 ein. Sie sah aber genauso aus wie der Master Chief, und wir durften sogar auf dem Laufsteg von Halo 2 in einem grafischen Feuerwerk kämpfen. Auch dies war ein Highlight - und Itagakis überlebensgroße Persönlichkeit wuchs weiter. Die Freude in der Gamereactor-Redaktion war jedes Mal groß, wenn er ein neues, spektakuläres Statement abgab.

Und das haben wir bekommen, als Dead or Alive Xtreme 2 im Jahr 2006 veröffentlicht wurde. Es war das gleiche Konzept wie beim Volleyball, aber mit mehr Gameplay-Vielfalt, einschließlich Jetskis - und noch weniger Badeanzügen. Dieses Spiel wurde heftiger diskutiert als sein Vorgänger, was Itagaki nicht weniger ausmachte: "Bei diesem Spiel geht es nicht um Volleyball. Es geht um schöne Frauen, die ihren Urlaub genießen." und fügte hinzu : "Ich wollte ein Spiel schaffen, das den Menschen ein gutes Gefühl gibt. Das ist alles."

Itagaki: "Es ist mir egal, was Feministinnen sagen. Ich mache Spiele für meine Fans, nicht für Kritiker."

Leider war es vom Gameplay her schlechter und Itagakis erster mittelmäßiger Titel, und das war nicht der einzige Rückschlag, den er erlitten hatte. Vielleicht war das Management von Tecmo ein wenig müde von ihrem Rockstar, denn sie hatten sich mit Sony darauf geeinigt, Ninja Gaiden für die PlayStation in einer sogenannten Sigma-Edition zu veröffentlichen. Itagaki war überhaupt nicht beteiligt, was bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass es sein Titel ist, und er war offen dagegen. Das Spiel war vom Gameplay her etwas schlechter mit einigen seltsamen Änderungen, und er drückte seine Abscheu deutlich aus, indem er zum Beispiel sagte: "Es ist nicht mein Spiel. Ich habe es nicht geschafft, und ich möchte nicht, dass die Leute denken, dass ich es geschafft habe." und "Sie haben die Balance, den Schwierigkeitsgrad, das Gefühl verändert. Das ist nicht mehr Ninja Gaiden."

Aber 2008 bekam er die Chance, sich mit Ninja Gaiden II zu beweisen. In den ersten paar Bildern sah es schrecklich aus (Screenshots waren in dieser Ära immer noch wichtiger als Trailer) und viele fragten sich, ob es überhaupt möglich war, dass die Xbox 360 solche Grafiken ausspucken konnte, und die Gewalt schien makaber zu sein. Dass Itagaki an seinen Titel glaubte, war offensichtlich, und er erklärte: "Ninja Gaiden 2 wird so ehrgeizig sein, dass andere Entwickler, wenn sie es spielen, die Motivation und das Vertrauen in ihre Spiele verlieren werden."

Was die Spielmechanik angeht, kommen heute nur wenige Spiele auch nur annähernd an das System in Ninja Gaiden II heran.

Und ja, das Spiel war sehr gut, auch heute noch sticht das System als eines der tightesten hervor, das ich je mit einem Ryu Hayabusa erlebt habe, das auf den kleinsten Hinweis reagiert. Allerdings war es in seiner Gestaltung übernatürlicher, was für mich persönlich bedeutete, dass ich immer noch das Original bevorzugte, obwohl es mechanisch besser war.

Leider ist dies für Itagaki der Anfang vom Ende. Ninja Gaiden II hatte kaum Zeit, freigelassen zu werden, als er in einen offenen Streit mit Tecmo um große Geldsummen geriet, auf die er seiner Meinung nach ein Anrecht hatte, während Tecmo ihn für schlechtes Verhalten kritisierte. Ich weiß nicht, wer von ihnen Recht hatte, aber er verließ Team Ninja und trat gleichzeitig endgültig aus dem Rampenlicht. Zwei der letzten großen Statements von ihm waren, als Ninja Gaiden II auch eine Sigma-Veröffentlichung für die PlayStation bekam, die ihm absolut nicht gefiel. Er beschwerte sich und sagte: "Ich weiß nicht, warum sie die Anordnung der Feinde geändert haben. Es ruiniert das Tempo." Und fügte hinzu : "Sie haben das Blut entfernt. Das ist nicht Ninja Gaiden."

Nachdem er Team Ninja verlassen hatte, wurde Devil's Third sieben Jahre später veröffentlicht. Vieles von dem, was die Fans mit Itagakis Spielen in Verbindung brachten, fehlte völlig.

Das Leben nach Team Ninja schien schwierig zu sein. Er gründete mit anderen Veteranen die Valhalla Game Studios, aber es sollte ganze sieben Jahre dauern, bis sie Devil's Third für Wii U veröffentlichten, das leider mittelmäßig war und das einzige Spiel nach 2008 war, in dem er eine große Rolle spielte.

Ich und viele andere hofften inständig, dass eine der lustigsten Persönlichkeiten der Spielewelt von einem anderen Entwickler oder Publisher aufgegriffen würde, um mehr Spielmagie zu schaffen, aber das ist nie passiert, und Spiele zu machen ist vergänglich. Nach so langer Zeit wurde er für die Riesen immer uninteressanter, obwohl er immer wieder schrieb, dass er an Dingen in verschiedenen Konstellationen arbeitete.

Itagaki: "Ich habe nur Dinge aufgenommen, die alle mögen, wie Gewalt, Blumen, Kinder, Frauen, Freundschaft und Tod."

In den letzten Jahren hat er über Facebook den Kontakt zu seinen Fans gehalten und Einblicke in sein Leben gegeben. Er hatte eine viel bescheidenere Persönlichkeit, aber es gab keine unmittelbaren Anzeichen von schlechter Gesundheit. Umso mehr war es ein echter Schock, als gestern bestätigt wurde, dass er im Alter von nur 58 Jahren gestorben ist. Anscheinend nach einer Krankheitsphase, in der er einen Abschiedsgruß vorbereitet hatte, schrieb Facebook und schrieb (übersetzt mit Bing):

"Letzte Worte

Die Flamme meines Lebens erlischt endlich.

Die Tatsache, dass diese Nachricht veröffentlicht wurde, bedeutet, dass die Zeit endlich gekommen ist. Ich bin nicht mehr auf dieser Welt.

(Dieser letzte Beitrag wurde jemandem anvertraut, der mir nahe steht.)

Mein Leben war eine Reihe von Schlachten. Ich habe immer wieder gewonnen.

Ich habe auch viel Ärger gemacht.

Ich bin stolz darauf, bis zum Ende gekämpft zu haben, treu zu meinen Überzeugungen.

Ich bereue nichts.

Ich bin nur traurig, dass ich nicht allen meinen Fans neue Werke liefern konnte. Ich bin traurig.

Das ist das Leben.

So läuft es ab.

Itagaki Tomonobu"

Der schwedische Gamereactor-Redakteur Petter lernte Itagaki 2003 zusammen mit anderen schwedischen Medienkollegen kennen.

Viele haben ihre Trauer zum Ausdruck gebracht, nicht zuletzt der Tekken-Schöpfer Katsuhiro Harada (mit dem er ein langjähriger Freund und Rivale war) und Smash Bros-Schöpfer Masahiro Sakurai sowie Team Ninja.

Glücklicherweise gibt es die Spiele immer noch. Auch wenn er wahrscheinlich über die Ninja Gaiden II Black, die diesen Frühling veröffentlicht wurde, geschnaubt hat und Ninja Gaiden 4 überhaupt nicht geschätzt hätte, ist seine digitale DNA immer noch da, und wir haben alle Erinnerungen. Es ist klar, dass die Gaming-Welt ohne ihn ein etwas langweiligerer Ort sein wird, und ich wünschte, seine Rockstar-Attitüde hätte eine Branche, die oft recht schüchtern und vorsichtig ist, weiter aufhellen können. Wie wir alle wissen, ist das nicht passiert, aber trotzdem, danke für den Kaffee, du alter Ninja-Meister, lass mich mit einem weiteren Zitat schließen.

"Ich bin kein Spieleentwickler. Ich bin ein Krieger, der Spiele macht."