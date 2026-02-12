Dead or Alive 6 bekommt eine aktualisierte Version und die Arbeit an einem brandneuen Spiel hat begonnen

Team Ninja trat während Sonys Event auf und hatte Neuigkeiten zur Dead or Alive-Reihe zu berichten. Natürlich gab es große Hoffnungen auf ein neues Spiel, aber stattdessen begannen sie damit, eine neue Version des oft kritisierten Dead or Alive 6 vorzustellen, nun mit dem Slogan Last Round.

Unter anderem können wir uns auf neue Outfits und mehr Kämpfer sowie einen Fotomodus freuen, der vermutlich häufiger genutzt wird als in anderen Kampfspielen, da die Serie sich auf... Nun, nennen wir es Fanservice. Ansonsten ist es dem Dead or Alive 6 von 2019 sehr ähnlich, obwohl es grafisch aktualisiert wurde.

HQ

Allerdings ist noch mehr Dead or Alive in Arbeit, da die Serie dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiert und die Präsentation mit der Bestätigung des Studios endete, dass ein brandneues Spiel der Reihe in Arbeit ist. Allerdings wollten sie nicht sagen, dass mehr als die Arbeit begonnen hat, daher klingt es so, als befinde es sich noch in einem sehr frühen Stadium und daher wahrscheinlich noch weit entfernt.

Ein kurzes Teaser-Video wurde gezeigt, das mit einem Zoom-in auf Kasumi endete, der mehr Brust als Gesicht zeigte, sodass es eindeutig wie eine Rückkehr zu dem Aussehen der Serie zu früher wirkt, statt der späteren Versuche, minimale Kleidung und Nacktheit zu reduzieren.