Tom Aspinall ist "wirklich enttäuscht" von UFC-CEO Dana White, weil er seine Augenverletzung herunterspielt hat

Tom Aspinall, UFC-Schwergewichts-Champion, verriet diese Woche auf seiner Instagram-Seite, dass er an beiden Augen an einer medizinischen Erkrankung leidet, die ihn am Kämpfen hindert, bis sich seine Symptome entwickeln. Die Verletzung ereignete sich nach einem Kampf mit Ciryl Gane am 25. Oktober, als sein Rivale versehentlich seine Augen stupste und der Kampf ohne Entscheidung endete.

In einem Interview mit The Ariel Helwani Show am Dienstag sagte Aspinall, er sei "sehr enttäuscht" von Dana White, dem UFC-CEO, der im Oktober sagte, Aspinalls Verletzung sei nicht ernst: "[White] begann zu berichten, dass mit meinem Auge nichts nicht stimmt, obwohl das nicht der Fall ist... Ich habe viel für die UFC getan, also ja, enttäuschend", sagte der englische Kämpfer und fügte hinzu, dass er nicht mehr mit Dana spricht.

Aspinall behauptet, dass Whites Kommentare, die andeuten, er wolle den Kampf nicht beenden, den Hass in den sozialen Medien verstärkt haben, weil Leute behaupten, er habe die Verletzung vorgetäuscht, um den Kampf zu beenden – etwas, das er in seinen medizinischen Berichten widerlegt hat.

Aufgrund der Verletzung, eines "erheblichen traumatischen bilateralen Brown-Syndroms", leidet er an anhaltender Doppelblick, und er ist nicht einmal zum Autofahren, geschweige denn zum Kämpfen, und je nach Entwicklung könnte er eine Operation an den Augen benötigen. "Das linke Auge sah schlimmer aus, aber das rechte Auge hatte den meisten Schaden. Ich war wie eine menschliche Bowlingkugel", sagte er (über ESPN).