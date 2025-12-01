UFC-Schwergewichts-Champion Tom Aspinall veröffentlicht medizinischen Bericht über eine seltene Erkrankung an beiden Augen

HQ

UFC-Schwergewichts-Champion Tom Aspinall hat nach seinem Kampf am 25. Oktober, als sein Rivale Ciryl Gane versehentlich seine Augen stupste, offenbart, dass er an beiden Augen eine medizinische Erkrankung hat. Der 32-jährige Engländer bat darum, den Kampf abzubrechen, und behielt seinen Schwergewichtsgürtel, da der Kampf, eine Titelverteidigung, als No-Contest erklärt wurde.

Seitdem behaupten einige, er habe die Verletzung vorgetäuscht. Um die Hater zu stoppen, postete Aspinall seinen vollständigen medizinischen Bericht auf Instagram, zusammen mit einigen "Memes", und dankte den Fans für seine Unterstützung... und zeigt den Hassern den Mittelfinger.

Laut dem medizinischen Bericht wurde bei Aspinall ein "signifikantes beidseitiges traumatisches Brown-Syndrom" diagnostiziert, das anhaltende Doppelblickstörung und eine ausgeprägte Beeinträchtigung des peripheren Gesichtsfeldes verursacht. Die medizinischen Untersuchungen zeigen außerdem einen minimal verschobenen Bruch der rechten medialen Orbitalwand und eine Störung des Mechanismus der oberen schrägen Sehnen-Trochlea.

Einfacher ausgedrückt: Ärzte raten Aspinall, nicht zu kämpfen, bis die Diplopie vollständig abgeklungen ist, und nicht zu fahren, bevor sich die Symptome stabilisiert haben. Je nach klinischem Verlauf muss er möglicherweise periokulare Steorid-Injektionen unergo oder chirurgische Eingriffe durchführen, um eine anhaltende Beweglichkeitsstörung zu beheben, falls die Symptome nicht abklingen.

"Ich komme, um mich am großen Betrüger zu rächen", postete Aspinall auf Instagram.