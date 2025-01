Thunder vs. Cavs, Runde 2: Shai Gilgeous-Alexander glänzt im Duell zwischen NBA-Tabellenführern

HQ

Letzte Woche standen sich die beiden besten Teams der NBA, die Cleveland Cavaliers und Oklahoma City Thunder, zum ersten Mal in dieser Saison gegenüber. Beide Teams teilen sich nun die gleiche Bilanz: 34 Siege, 6 Niederlagen, unübertroffen von irgendjemandem in dieser Saison (Cavs führen die East Conference an, Thunder die West Conference). Aber wenn das erste Spiel mit 129:122 so ausgeglichen war, wie es nur sein kann, wurde die zweite Runde mit 134:114 klar von Thunder dominiert.

Das Rückspiel hatte einen klaren Protagonisten: Shai Gilgeous-Alexander, der in drei Vierteln 40 Punkte und acht Assists erzielte und damit der erste Spieler in der Geschichte der Thunder wurde, der 40 Punkte in weniger als 30 Minuten erzielte.

Dank dessen hatten die Thunder eine enorme 75:49-Führung, gefolgt von 119:81 im dritten Viertel, als Thunder 44 Punkte erzielte, ein Saisonrekord. Erst im vierten Viertel (33:15) konnten die Cavs die Anzeigetafel ein wenig aufräumen.