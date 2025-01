Kampf der Titanen in der NBA zwischen den Cleveland Cavaliers und den Oklahoma City Thunder, zwei unangefochtenen NBA-Spitzenreitern

HQ

Das gestrige Spiel zwischen den Cleveland Cavaliers und den Oklahoma City Thunder fühlte sich nicht wie ein normales Spiel aus der Mitte der regulären Saison an. Es hatte einen Hauch von Playoffs oder sogar Finale, denn es trafen die beiden unangefochtenen Tabellenführer der Saison aufeinander. Die Einheimischen Cleveland gewannen mit 129:122 und bauten ihre Erfolgsbilanz von 32 Siegen und 4 Niederlagen aus, die in der East Conference führend sind. Auf lokaler Ebene haben sie nur ein Spiel verloren und 19 gewonnen.

In der Zwischenzeit sind die Oklahoma City Thunder trotz einer weiteren Niederlage auch der Spitzenreiter der West Conference: 30 Siege und 6 Niederlagen. Laut NBA-Aufzeichnungen war dies das erste NBA-Spiel in der Geschichte, in dem ein Team mit einer Siegesserie von 15 Spielen (Oklahoma) und ein Team mit einer Siegesserie von 10 Spielen (die Cavs) zu sehen waren. Zu Beginn der Saison hatten die Cavs auch ihre eigene 15-Spiele-Siegesserie, die vom letztjährigen Meister Boston Celtics gebrochen wurde.

Dies war auch das dritte Mal in der Geschichte der Liga, dass Teams mit einer Gewinnquote von.850 oder besser so spät in der Saison aufeinandertrafen. Das knappe Ergebnis von 129:122 spricht auch für die Qualität beider Teams: Beide Teams tauschten 30 Mal die Positionen auf der Anzeigetafel, wobei Thunder nach dem ersten Viertel mit 25:32 führte.

Am Ende stachen die Cleveland Cavaliers mit den Würfen von Jarrett Allen (25 Punkte), Evan Mobley (21 Punkte) und Darius Garland (18) hervor und machten damit den schlechten Abend von Donovan Mitchell (11 Punkte) wett. Mal sehen, wie lange es diesmal anhält...