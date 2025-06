Thunder wenden das Blatt in den NBA-Finals und sind nur noch einen Sieg von Larry O'Brien entfernt

HQ

Die NBA-Finals nahmen eine dramatische Wendung zugunsten von Oklahoma City Thunder. Die Thunder, zweifellos das beste Team in diesem Jahr, sind nur noch einen Sieg von der Larry O'Brien Trophy entfernt, nachdem sie zum ersten Mal in der Serie gegen die Indiana Pacers in Führung gegangen sind, bei einem 120:109-Heimsieg, bei dem Jalen Williams eine historische Leistung zeigte und 40 Punkte erzielte.

Williams, auch bekannt als J-Dub, 24 Jahre alt, war vor einigen Jahren noch relativ unbekannt und wurde im Draft 2022 an 12. Stelle ausgewählt. Jetzt, nachdem er in die All-Star-Wahl gewählt wurde, hat er sich in die Geschichtsbücher eingetragen als einer der wenigen Spieler, die vor ihrem 25. Lebensjahr mehr als 40 Punkte in den Finals erzielten, neben Magic Johnson, Devin Booker oder Kyrie Irving.

Neben Shai Gilgeous-Alexander ist Jalen Williams einer der besten NBA-Spieler der Gegenwart, und seine gestrige Leistung könnte einen NBA-Ring wert sein, den zweiten überhaupt für die Franchise aus Oklahoma und den ersten seit 1979.

Wann könnten die NBA-Finals enden?

Oklahoma City Thunder führt in der Serie mit 3-2. Das ist noch nicht vorbei, und das nächste Spiel wird am Freitag, den 20. Juni um 14:30 Uhr MESZ und 1:30 Uhr BST (in der Nacht von Donnerstag auf Freitag) im Bankers Life Fieldhouse in Indianapolis ausgetragen.

Wenn die Pacers gewinnen, wäre alles im letzten Spiel am Montag, den 23. Juni, um 14:00 Uhr MESZ, 1:00 Uhr BST, entschieden.