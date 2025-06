Indiana Pacers übernehmen erneut Führung in den NBA-Finals

HQ

Die Indiana Pacers führen erneut die NBA-Finals an. In der Nacht schlugen sie Oklahoma City Thunder mit 116:107 und zogen mit 2:1 ins Finale ein, wobei noch vier Spiele ausstehen. Die Pacers gewannen das Eröffnungsspiel der Serie auswärts mit einem unglaublichen Ergebnis: 111:110, mit einem Last-Minute-Wurf von Tyrese Haliburton, dem Herzstück des Teams. Thunder antwortete am nächsten Tag mit einem 123-107.

Gestern, im ersten Spiel im Gainbridge Fieldhouse in Indianapolis, führte Haliburton ein Comeback an und begann das vierte Viertel mit einem Fünf-Punkte-Rückstand, indem er 22 Punkte, 11 Assists und 9 Rebounds erzielte, fast ein Triple-Double. Shai Gilgeous-Alexander, bereits zum MVP des Jahres gewählt, erzielte 24 Punkte, aber nur drei im letzten Viertel.

Ein weiterer Sieg für das "Underdog"-Team, das die Liga seit 1973 nicht mehr gewonnen hat, ist noch in Reichweite, auch wenn Oklahoma City Thunder als Favorit auf den Ring galt und gilt. Thunder erreichten die Finals, nachdem sie in der regulären Saison das beste Team waren (mit den meisten Siegen und weniger Niederlagen in der ersten Saison, nicht nur in der West Conference).

Die Indiana Pacers belegten in der regulären Saison den vierten Platz in der Conference, verbesserten sich aber in den Play-offs und besiegten andere aufstrebende Franchises wie die New York Knicks oder die Cleveland Cavaliers. Das vierte Spiel der Serie findet in der Nacht von Freitag auf Samstag statt, bevor es nach Oklahoma zurückkehrt. Bei Bedarf findet das siebte Spiel der Serie am Montag, den 23. Juni, statt.