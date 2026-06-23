THQ Nordic s jährliche Digital Showcase kehrt im August zurück

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Frisch nachdem Capcom Pläne angekündigt hat, später in dieser Woche eine Spotlight-Showcase zu veranstalten, hat THQ Nordic nun einen Bericht zu seinem jährlichen Digital Showcase gegeben.

Die Veranstaltung kehrt diesen Sommer zurück, genauer gesagt am 7. August um 20:00 Uhr BST/21:00 Uhr CEST. Was es bieten wird, so wird uns gesagt, dass wir mit einer "vollgepackten Auswahl frischer Updates und Neuigkeiten aus einer Vielzahl unserer Kern-IPs" rechnen müssen, und dass dies sowohl "lang erwartete Enthüllungen (Veröffentlichungstermine!!) umfassen wird".

Obwohl die vollständige Auswahl an Titeln, die in der Show erscheinen werden, erst nach Ende der Ausstrahlung bekannt sein wird, wurden einige bereits bestätigt, wobei die untenstehenden Nachrichten und Updates über das Showcase anbieten werden.



Titan Quest II



Wreckfest 2



Die Gilde – Europa 1410



Schicksalswächter



Expeditionen: Samurai



Das ewige Leben von Goldman



Weg des Jägers 2



THQ Nordic gibt außerdem an, dass wir erwarten sollten, dass mehr bestätigte Titel geteilt werden, "während wir bis zur Showtime herunterzählen".