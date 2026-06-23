Capcom veranstaltet am 25. Juni eine 30-minütige Veranstaltung Spotlight

HQ

Die Event-Saison im Juni ist vorbei, oder? FALSCH! Capcom ist zurück, um mit einem Knall im Juni zu enden, denn der japanische Publisher hat angekündigt, bald ein Spotlight-Event zu veranstalten, das sich auf einige seiner kommenden großen Projekte konzentriert.

Die Serie wird etwa 30 Minuten dauern und " voller Capcom-Qualitäten" sein, mit einem speziellen Fokus auf Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Dragon's Dogma 2: Dark Arisen und Onimusha: Way of the Sword.

Was den Zeitpunkt der Veranstaltung angeht, erwartet man am 25. Juni um 22:00 Uhr BST/23:00 CEST, wo wir mehr über die Spiele erfahren, die zuletzt während der Not-E3-Periode Anfang dieses Monats gezeigt wurden.