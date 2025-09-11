Wann findet die nächste Länderspielpause statt?

HQ

Die erste Länderspielpause der Saison 2025/26 ist offiziell beendet, und Spieler aus Mannschaften aus der ganzen Welt kehren zu ihren Vereinen zurück, um in den nationalen Ligen weiterzumachen. Die nächste FIFA-Pause wird jedoch nicht mehr lange dauern, da die WM-Qualifikationsspiele im Oktober und November fortgesetzt werden.

Die nächsten Länderspielfenster sind:



6.-14. Oktober



10.-18. November



Für europäische Mannschaften haben sie die letzten beiden verbleibenden Zeitfenster für die WM-Qualifikation (zwei Spiele pro Fenster). Dazu gehören vor allem Spiele zwischen dem 9. und 11. Oktober und dem 12. und 14. Oktober. Sie ermitteln die qualifizierten Nationen für die Weltmeisterschaft 2026, wobei sich die beste Mannschaft jeder Gruppe qualifiziert.

Sie werden rechtzeitig zur Auslosung der WM-Gruppen am 5. Dezember 2025 stattfinden, bei der sechs Plätze frei werden: die vier Sieger der UEFA-Play-offs und der Play-offs zwischen den Konföderationen, die im März 2026 ausgetragen werden, 23.-31. Spiel, die erste Länderspielpause des Jahres 2026. Die folgenden Termine finden zwischen dem 1. und 9. Juni 2026, vor der eigentlichen Weltmeisterschaft, zwischen dem 11. Juni und dem 19. Juli statt.