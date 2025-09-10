England feiert mit 5:0 gegen Serbien den höchsten Sieg in der Ära von Thomas Tuchel

HQ

England hatte nach monatelangen Kämpfen, darunter der Abstieg aus der Nations League und Zweifel an dem Projekt von Thomas Tuchel mit einem 5:0-Auswärtssieg gegen Serbien, endlich einen Abend zum Genießen. Harry Kane erzielte sein 74. Tor für England, und Noni Madueke, Ezri Konsa und Marc Guehi eröffneten ihre Tore für die Three Lions. Marcus Rashford legte vom Elfmeterpunkt einen fünften Treffer nach.

Trotz der peinlichen Niederlage gegen Senegal in einem Freundschaftsspiel im vergangenen Juni, bei der es darauf ankommt, hat England geliefert, alle fünf Spiele in der WM-Qualifikation gewonnen und liegt mit 15 Punkten an der Spitze, gefolgt von Albanien mit 8 Punkten mit einigem Abstand.

Das 0:5 in Belgrad ist das beste Ergebnis für England, seit Thomas Tuchel Anfang des Jahres das Amt übernommen hat. Und Tuchel tat dies ohne Stars, die häufig als Startelf angesehen werden: Jude Bellingham von Real Madrid, Bukayo Saka von Arsenal oder Cole Palmer von Chelsea. Stattdessen erhöhten neue Talente wie Morgan Rogers von Aston Villa und Elliott Anderson von Nottingham Forest ihren Einfluss, so dass Tuchels Zukunftslisten zu finden sind.

"Ich habe immer wieder gesagt, dass wir ein brillantes Trainingslager hatten. Es liegt jetzt an mir, einige Entscheidungen über die Positionen zu treffen, aber das ist internationaler Fußball. Diese Spieler haben jeden Tag im Trainingslager einen Punkt bewiesen, und die Mannschaft hat es mit ihrer Leistung wieder geschafft", sagte Tuchel (via BBC Sport).