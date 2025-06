Thomas Tuchel verteidigt Jude Bellingham nach Kritik an seinen Wutausbrüchen: "Er ist ein netter Junge, sehr offen, sehr intelligent"

HQ

Jude Bellingham war ziemlich wütend, als sein Ausgleichstreffer am Dienstag bei der 1:3-Niederlage der Engländer gegen Senegal vom VAR aberkannt wurde, und schoss den Ball mit dem Schlusspfiff in die Maschen. Einige Leute haben in letzter Zeit Bellinghams Temperament kritisiert, aber Thomas Tuchel, der englische Trainer, verteidigte seinen Spieler... Obwohl er zugab, dass er "ein bisschen abstoßend für meine Mutter" sein könnte.

"Es fällt mir schwer, das zu sehen", sagte Tuchel auf die Frage, ob Jude aufgrund seiner jüngsten Leistungen nicht in der Startelf stehen sollte. "Ich denke, es muss umgekehrt sein, wie wir die beste Version von ihm und die beste Akzeptanz haben können, und dass die Leute verstehen, was er zu uns bringt und dass er einen gewissen Vorteil mitbringt."

Der deutsche Trainer räumte jedoch ein, dass seine Wut "muss auf den Gegner und auf unser Ziel gelenkt werden, nicht um Mitspieler einzuschüchtern oder übermäßig aggressiv gegenüber Mitspielern und Offiziellen zu sein, sondern immer auf die Lösung, auf den Sieg."

"Er hat das Feuer und ich will das nicht verharmlosen. Er sollte mit dieser Art von Feuer spielen, aber das Feuer bringt einige Eigenschaften mit sich, die einen einschüchtern können, vielleicht sogar als Teamkollege", fügte er hinzu, dass er ein netter Junge ist, sehr offen, sehr intelligent, aber für die Leute draußen, die nur "die Wut, den Hunger und das Feuer sehen, kann er auf eine Art und Weise herauskommen, die ein bisschen abstoßend sein kann. Zum Beispiel für meine Mutter, wenn sie vor dem Fernseher sitzt."

"Sie kann manchmal den netten, gut ausgebildeten, gut erzogenen Kerl, den ich sehe, nicht sehen."