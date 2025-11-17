Thomas Tuchel missbilligt Bellinghams Gesten, während er ersetzt wird: "Verhalten ist der Schlüssel"

HQ

Jude Bellingham wurde zum MVP beim 2:0-Sieg gegen Albanien gewählt, seinem ersten Spiel als Starter für England seit Juni, und ersetzte damit Morgan Rogers, der während Bellinghams Verletzung seine Position übernommen hatte und sich seinen Platz für die WM-Mannschaft verdient hatte, was Thomas Tuchel vor ein Dilemma stellte. Trotz seiner guten Leistung kritisierte Tuchel jedoch die Einstellung von Jude, als dieser in der 84. Minute ausgewechselt wurde.

Bellingham gestikulierte mit den Armen, frustriert über die Auswechslung, schüttelte Tuchel aber die Hand, als dieser das Spielfeld verließ, bevor er sich auf die Bank setzte. Tuchel sagte in einem Interview mit BBC Radio 5, dass er "es im Moment nicht größer machen wolle, als es ist", erinnerte aber daran, dass "Verhalten der Schlüssel ist und Respekt gegenüber den Teamkollegen, die kommen. Entscheidungen werden getroffen und man muss es als Spieler akzeptieren."

"Meine Worte stehen, wir stehen für Standards, Niveau und Engagement füreinander sowie Respekt füreinander. Wir werden unsere Entscheidung nicht ändern, nur weil jemand mit den Armen wedelt."

Tuchel (der Bellingham vor einigen Monaten als "abstoßend" bezeichnete) erklärte nicht, warum er Bellingham ausgewechselt hatte, aber der Spieler hatte bereits eine gelbe Karte erhalten, eine weitere hätte bedeutet, dass er zum Turnierbeginn gesperrt worden wäre.