Thomas Tuchel klagt über schweigende Fans beim England-Sieg gegen Wales: "Das hätte uns helfen können, in der zweiten Halbzeit wieder Energie zu tanken"

England besiegte am Donnerstagabend in einem Freundschaftsspiel den Nachbarn Wales mit 3:0. Morgan Rogers, Ollie Watkins und Bukayo Saka trafen in den ersten 20 Minuten, aber es hätte eine höhere Strafe für Wales sein können. Thomas Tuchel meint sogar, dass das Ergebnis mit etwas mehr Begeisterung des Publikums hätte besser ausfallen können.

Trotz eines mit mehr als 78.000 Zuschauern überfüllten Wembley-Stadions beklagte sich der englische Trainer, dass die Fans sehr still waren. "Wir hätten zur Halbzeit 5:0 führen können. Den vierten und fünften konnten wir nicht treffen. Im Stadion herrschte Stille. Wir haben keine Energie von den Rängen zurückbekommen. Wir haben alles getan, um zu gewinnen", klagte der deutsche Trainer. "Es hätte uns auch in der zweiten Halbzeit helfen können, wieder Energie zu tanken und wieder in den Rhythmus zu kommen."

"Heute lagen wir 3:0 zurück, nach 23 Minuten hatten wir einen Ballgewinn nach dem anderen und ich dachte mir: 'Warum ist das Dach noch auf dem Stadion? Was ist los?'", fügte er hinzu, wollte aber keine große Sache daraus machen, da es kein Problem sei, fühlte sich aber dennoch ein wenig unterfordert.

Als nächstes steht für England am kommenden Dienstag ein WM-Qualifikationsspiel gegen Lettland an, wo sie sich als eine der ersten europäischen Mannschaften einen direkten Qualifikationsplatz für den Wettbewerb sichern könnten.