Thiago Motta von Juventus entlassen, durch eine kroatische Legende ersetzt

HQ

Juventus nutzte die Länderspielpause, um über seine Zukunft nachzudenken, und kam zu dem Schluss, dass sie ohne Trainer Thiago Motta besser dastehen werden, der in letzter Zeit einen großen Rückschlag erlitten hat: zwei Niederlagen in Folge in der Serie A (3:0 gegen Fiorentina, 4:0 gegen Atalanta), in der italienischen Liga von den Champions-League-Plätzen abgerutscht. sowie das Ausscheiden aus der Champions League gegen PSV und der Coppa Italia gegen Empoli.

"Ich schäme mich und hoffe, dass meine Spieler das auch so empfinden", sagte Motta vor einem Monat, nachdem er im Elfmeterschießen gegen Empoli verloren hatte, eine Mannschaft, die es gewohnt ist, in der zweiten Liga zu spielen.

Der ehemalige italienische Nationalspieler, der im Juni 2024 zum Trainer von Juventus ernannt wurde und sich Zeit erhoffte, seine Vision der Mannschaft in die Tat umzusetzen, wird die Saison nicht beenden und für den Rest der Saison durch Igor Tudor ersetzt, einen kroatischen Trainer und eine Juventus-Legende (spielte fast ein Jahrzehnt lang zwischen 1998 und 2007 und als Manager arbeitete er bei Marseille, Lazio und 2020 sogar bei Juventus als Assistent.

"Der Verein bedankt sich bei Thiago Motta und allen seinen Mitarbeitern für ihre Professionalität und für die Arbeit, die sie in den letzten Monaten mit Leidenschaft und Hingabe geleistet haben. Der Verein wünscht ihnen viel Glück für die Zukunft", sagte Juventus in einer Erklärung.