The Super Mario Galaxy Movie schießt an den Kinokassen über 414 Millionen Dollar

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Kürzlich haben wir die Eröffnungsaufführung von The Super Mario Galaxy Movie angesprochen und wie die animierte Fortsetzung während Ostern weltweit über 370 Millionen Dollar in Kinos einbrachte. Nun wurden die neuesten Daten veröffentlicht und zeigen, dass der Film nicht beabsichtigt, langsamer zu werden.

Die neuesten Daten von Box Office Mojo zeigen, dass The Super Mario Galaxy Movie nun 414 Millionen Dollar in den Kinos erreicht hat, was bedeutet, dass er wahrscheinlich nur noch einen Tag davon entfernt ist, Project Hail Mary zu überwinden und der zweitgrößte Film des Jahres 2026 zu werden. Ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass der Film erst seit einer Woche draußen ist.

Für mehr von The Super Mario Galaxy Movie lesen Sie unsere vollständige Rezension des Films sowie unsere Erkundung der besten Cameos und vermissten Auftritte aus dem Film.