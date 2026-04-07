The Super Mario Galaxy Movie hat ein starkes Eröffnungswochenende mit über 370 Millionen Dollar

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Als das Rezensionsembargo für The Super Mario Galaxy Movie aufgehoben wurde, entstand schnell das Bild, dass diese animierte Fortsetzung auf eine Katastrophe zusteuerte. Kritiker aus aller Welt schienen das Projekt zu kritisieren und zu missbilligen, einige lieferten scharfe und gnadenlose Imitationen – etwas, das wir in unserer Rezension, in der festgestellt wurde, dass der Film seine Schwächen hatte und enttäuschend war, aber kein Makel für das Kino, wie manche Rezensenten es darstellten, nicht ganz widerspiegelten. All das ist wichtig, denn wir haben nun gesehen, wie sich diese Eindrücke auf den Ticketverkauf an den Kinokassen übertragen haben.

Nach einem langen Osterwochenende sind die Zahlen da und zeigen, dass The Super Mario Galaxy Movie bisher bei den Fans ein Hit war. Weltweit hat die animierte Fortsetzung laut Box Office Mojo bis zu 372,6 Millionen Dollar eingebracht, womit der Film bereits der drittgrößte Film des Jahres ist und Animationskonkurrenten wie Hoppers und Goat übertrifft.

Er hat noch einen langen Weg vor sich, um mit The Super Mario Bros. Movie mitzuhalten, der satte 1,360 Milliarden Dollar an Kinos einbrachte, aber Animationsfilme haben sich als ausgezeichnet erwiesen, daher werden wir dieses Gespräch nach dem kommenden Wochenende noch einmal aufgreifen.