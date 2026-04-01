Beste Cameos und größte Vermisste in The Super Mario Galaxy Movie

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Er läuft jetzt im Kino und Sie können unsere Rezension zu The Super Mario Galaxy Movie auf Gamereactor lesen. Natürlich ist diese Fortsetzung ein weiterer Wirbelsturm aus Anspielungen und Anspielungen auf die 40 Jahre Super-Mario-Videospiele und andere eng verwandte Charaktere, daher hier unsere Zusammenfassung der herausragendsten Cameos (wenn Sie das Wortspiel entschuldigen) und Abwesenheiten in diesem neuen animierten Blockbuster.

Natürlich empfehlen wir, nur weiterzulesen, wenn man den Film bereits gesehen hat, da wir uns in Spoiler-Gebiet begeben –, aber hier ist unsere Liste der Lieblingscameos und Elemente, die wir verpasst haben, von denen viele sicher für zukünftige Teile oder Spin-offs wie das offensichtliche Donkey Kong aufgehoben werden.

Die besten Cameos in The Super Mario Galaxy Movie



Fox McCloud. Fans hatten ihn bereits entdeckt (oder Nintendo hatte den Fuchs aus dem Sack gelassen) und dann wurde es offiziell gemacht. Er ist DER CAMEO dieses Films. Sein Design, seine Linien und seine Haltung, seine Animationen, dieser Arwing, der jetzt vier Sitze hat... sogar die Anime-Sequenz, die seine Hintergrundgeschichte und Begleiter wie Slippy Toad einführt, ist für Nintendo perfekt gelungen: eine ideale Werbung für ein neues Star-Fox-Spiel und vielleicht für einige animierte Inhalte in Form eines eigenständigen Films oder einer Serie. Schließlich ist er eine weitere von Miyamotos Lieblingskreationen

Daisy. Es wurde auch Zeit. Ein Favorit unter uns, die bestimmte Mario Tennis-Spiele spielen, und eine Legende aus Super Mario Land. Sie spielt die Hauptrolle in der Post-Post-Post-Credits-Szene (der zweiten) und wir wissen nicht, was sie vorhat, aber sie bleibt dabei. Natürlich, und abgesehen von einer weiteren kanonischen Überraschung, ist sie nicht Peachs Schwester, sondern die Prinzessin des Königreichs Sarasaland. Der Freund, dem Luigi Mario vorstellen wollte?

Dry Bowser. Wir wussten es alle in dem Moment, als Bowser begann, über die Zugbrücke zu gehen, aber das machte es nicht weniger erfreulich. Ebenso wenig spielte es eine Rolle, dass wir gelacht haben, als es den Dry Bones auf der Lava-Achterbahn passierte. Die legendäre Verwandlung aus New! Super Mario Bros. brachte auf die große Leinwand und eine neue Interpretation des besten Charakters der Filme, Jack Blacks.

Mr. Game & Watch. Im ersten Teil gab es bereits Silhouetten und Anspielungen, doch hier gibt es einen unerwarteten Auftauchen, fast in Form eines Super Smash Bros.-Herausforderers. Luigi kann nicht malen, aber er erfindet diese fantastische Retro-Kreatur, um den Schurken ordentlich eine Tracht Prügel zu verpassen.

Peachs Regenschirm. Okay, es ist kein Charakter, aber es ist ein Symbol, und in diesem Fall ein richtiges 'Geburtstagsgeschenk' von Mario, mit aller Liebe und Absicht gegeben. Und Prinzessin Toadstool setzt das sofort gut ein!

Die Pikmin. Ein weiteres bewusstes Leck, aber auch einer der bestplatzierten Cameos, nach der Statue auf dem Tisch der reichen Castellanos im ersten Film. Wo ist Olimar?

R.O.B.. Es ist einer der besten Gags des Films und zollt dem faulen Bürokraten aus Zootropolis Tribut. Das Robotic Operating Buddy-Spielzeug, das in den USA so viele NES-Konsolen verkaufte und später selbst zu einer Videospielfigur wurde, ist so retro, dass die einfache Taillendrehung, um Peach und Toad Anweisungen zu geben, eine Weile braucht. Das ist einer der wenigen Pausenmomente des Films, und es funktioniert.

Die Hammer-Brüder. Nicht wegen des Aussehens selbst, was zu erwarten war, sondern wegen des Formats. Als 'König' Mario und Luigi das Pilzkönigreich leiten, müssen sie eine Reihe von Besorgungen in Form von Missionen auf der Karte erledigen, begleitet von den 'Du bist kurz vor dem Tod'-SFX aus Mario 64. In dieser Galerie aus Anspielungen, Anspielungen und Power-ups treffen dir die Hammer Brothers zweimal ins Herz.

Der Drache aus Super Mario Odyssey. Ruined Dragon, Boss des Ruined Kingdom, Lord of Lightning, Isildurs Erbe, hat einen sehr stilvollen Cameo-Auftritt in einer der besten Szenen des Films: dem finalen Kampf zwischen Bowser/Dry Bowser-Bowser Jr. und Mario-Luigi-Yoshi. Die Verwandlung ist ebenso beeindruckend wie dramatisch und eine der wenigen gut umgesetzten Anspielungen auf die Odyssee des Klempners.

Der Hund der Castellanos. Er war bereits zu einer Figur im Mario-Universum geworden, nach seiner sehr Illumination-ähnlichen Rolle im ersten Film und seiner Verbindung zu Luigi. Hier hat er einen Moment auf Yoshis New York-Reise, aber sie sagen auch, dass er einer bestimmten Figur ähnelt und den Namen der wohlhabenden Familie enthüllt.

Ukiki, der Affe. Mehr als sein Aussehen lieben wir, wie es in die Szene kommt, sehr niedlich aussieht, sich aber dann in den glitschigen, nervigen kleinen Schlingel verwandelt, an den wir uns aus Yoshi's Island und Super Mario 64 erinnern.

Warze, Birdo und Maus. Nicht zu verwechseln mit 'Bowser'. Wir wussten bereits, dass die völlig bösen, mafiaähnlichen Schurken aus Super Mario Bros. 2 – dem 'falschsten' Mario Bros.-Spiel – dort sein würden. Und wir lieben es, denn genau wie seltsam, anders und lächerlich gut zu vier Figuren dieser Titel passte, verdient er diese kanonische Anerkennung.

Die Piantas, die Queen Bee und die Bewohner des Sandkönigreichs. Tostianer, Moe-Eyes und andere Kreaturen aus dem Mario-Universum tauchen im Rahmen der Abfolge von Königreichen und Galaxien auf der Leinwand auf. Es ist in Ordnung, dass sie die Queen Bee mit ihrer eigenen prominenten Schauspielerin und einem engagierten Moment hervorgehoben haben, aber bei so vielen Anspielungen und Power-ups empfinden wir es als Verschwendung, den niedlichen Bee Mario nicht gesehen zu haben.

Power-up-Feuerwerk. Pilz, Feuerblume, Stern... Feuerwerk begleitet die Feierlichkeiten im Pilzkönigreich seit dem ersten Spiel vor 40 Jahren, aber in mehr als einem Titel (zum Beispiel Super Mario Bros. 3, Super Mario RPG und Super Mario 3D World) tauchten sie in Form von Power-up-Items auf. Diese Anspielung ist auf Peachs Geburtstagsfeier in diesem Spiel sehr präsent. Übrigens, verpassen Sie nicht unser TOP: Das beste Feuerwerk in Videospielen.



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Verpassen Sie nicht: Der Galaxy-Film beschränkt sich auf das Excitebike, das Mario und Luigi in ihrem Zimmer spielen, und wenig anderes, sodass Sie sich alle 8-Bit-Spiele aus Super Mario Bros. ansehen können. Der Film



Die Hauptabwesenden in The Super Mario Galaxy Movie



Donkey Kong. Er ist ein Mythos, eine Legende, derjenige, der alles begonnen hat. Aber er taucht nicht auf. Sogar die Lumas verehren ihn und imitieren ihn, aber er ist verschwunden. Nun, er hat einen kleinen Cameo-Auftritt in den Erinnerungen von Yoshi, dem Touristen, aber nicht mehr. Er ist sicher damit beschäftigt, seinen eigenen Film zu 'drehen', aber die Lücke, die seine bestialische Persönlichkeit hinterlässt, ist allzu spürbar.

Toadette. Wenn sie vor drei Jahren schon die zweitgesuchteste war, konnte sie diesmal keinen anderen Platz einnehmen. Wir sehen ständig Toads aller Stile, Altersgruppen und Farben, aber kein Anzeichen des besten Mario-Kart-Rennspiels, des beliebten rosa Pilzes mit zwei Zöpfen.

Wario und Waluigi. Es gab einen Hinweis, aber es war eine falsche Fährte. Die Handlung hat die Eskapaden dieser beiden nicht berührt, obwohl das Casino-Setting einen Hauch von Waluigi und seinem Flipperball hätte haben können, und Wart hätte leicht den gierigen Wario engagieren können. Es wird interessant sein, sie in Zukunft als verschiedene Antagonisten zu sehen.

Das zusätzliche Lebens-Power-up (1-UP Pilz). Wir erwarten, dass er jemanden zurückbringt, von dem wir nicht wussten, dass er einen gegessen hat, in zukünftigen Filmen. Willst du wetten? An diesem Mal ist sein unverkennbarer Klang nur kurz vor Filmbeginn zu hören, nachdem die Minions den Donkey-Kong-Song gespielt haben, zusammen mit dem Nintendo-Logo (von 39 bis 40 Leben für Super Mario).

Chalres Martinet. Du gibst also zwei Rollen (Giuseppe und Marios Vater) der legendärsten Stimme des Klempners im ersten Film und keinen einzigen Moment im zweiten? Und wer hat früher in deinem Haus "Super Mario Galaxyyyy yahoo" gesagt? Es ist schade, dass der allerbeste Cameo vor drei Jahren diesmal in dieser anderen Top-Liste landen muss.



Was waren Ihre Lieblingscameos und welche Elemente haben Sie nach dem Anschauen von The Super Mario Galaxy Movie vermisst? Hinterlasse einen Kommentar.

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