The Midnight Walk kommt später in diesem Monat zu Nintendo Switch 2

Es wird eine zunehmend interessante Zeit, um Nintendo Switch 2 zu nutzen, da die Plattform immer mehr Titel erhält, viele davon Portierungen von anderen Konsolen und PC. Zu diesem Zweck werden Fans bis zum Ende des März in das Horror-Adventure-Spiel von MoonHood einsteigen können The Midnight Walk, da der beeindruckende Stop-Motion-Animationstitel in ein paar Wochen auf dem hybriden Nachfolgersystem erscheinen wird.

Der 26. März ist das Datum, an dem The Midnight Walk für die Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Zur Feier dieses Anlasses und der Neuigkeit wurde ein neuer Trailer zum Projekt veröffentlicht, in dem wir sehen können, wie das einzigartige Projekt auf Nintendos Plattform aussieht und funktioniert.

Diesen Trailer könnt ihr unten sehen, und für mehr zu The Midnight Walk lest unbedingt auch unsere spezielle Rezension des Spiels.