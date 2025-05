HQ

Als sich Spiele als Kunstform weiter etablierten, spalteten sie sich in verschiedene Genres auf, unterschiedliche Arten, sich uns gegenüber auszudrücken. Wenn du einen Schritt zurücktrittst, wirst du feststellen, wie verrückt es ist, dass du in einem Moment die Zähne zusammenbeißt, wenn du in der einen Minute die Rüstung eines ungarischen Kriegers im mittelalterlichen Böhmen zerlegst und dich im nächsten Moment mit einem Freund durch Fantasy- und Science-Fiction-Geschichten wühlst, die zum Leben erweckt werden.

Spiele fühlen sich an, als könnten sie alles sein, aber hin und wieder fühlt es sich so an, als würde etwas wirklich versuchen, diese künstlerische Grenze auf die eine oder andere Weise zu verschieben. Harold Halibut hat uns letztes Jahr in einem lustigen, aber sehr einfachen Abenteuer gezeigt, wie ein Stop-Motion-Spiel aussehen könnte. Jetzt haben die Moonhood Studios die Chance, darauf aufzubauen mit The Midnight Walk, einer Reise durch die Dunkelheit mit optionaler VR-Kompatibilität.

In The Midnight Walk bist du ein Verbrannter, wahrscheinlich der letzte deiner Sippe, der in einer Welt ohne Feuer und weitgehend ohne Licht aufwacht. Nachdem du die Flamme eines Potboys wieder entfacht hast, begibst du dich auf eine Quest zum Mondberg und begibst dich dabei auf die verschiedenen Pfade von The Midnight Walk. Ein einfaches Ziel, eines, das dich sofort in die kryptische Natur der Welt und die Geheimnisse hineinzieht, die von den Charakteren angedeutet werden, die du auf deinem Weg triffst.

Deine Mission führt dich durch die verschiedenen Orte, die rund um The Midnight Walk verstreut sind, eine Stadt, in der ihre Bewohner ihre Köpfe von ihren Körpern abgeschnitten haben. Ein Königreich, das von einem schwerfälligen Riesen erschaffen wurde. Die Atmosphäre der Welt ist ebenso einladend wie unheimlich, und Moonhood hat hervorragende Arbeit geleistet, indem es gruselig und gemütlich miteinander verbindet. Jeder Ort hat seine eigene kleine Geschichte, die normalerweise tragisch ist, aber von einem Gefühl der Hoffnung durchdrungen ist, ein Thema, das sich brillant durch die Erzählung zieht. Du - oder eher Potboy - bist das Gefühl der Hoffnung, dass selbst in der tiefsten Dunkelheit immer Licht zu finden ist. Du löst vielleicht nicht alle Probleme der Menschen, die du triffst, aber du kannst ihnen helfen, weiterzumachen und aus den schlechten Situationen, in denen sie sich befinden, etwas Besseres zu schaffen.

Es gibt einige großartige emotionale Höhepunkte in der Geschichte, die mit gerade genug Dialogen, einem schönen Soundtrack und den bereits erwähnten Stop-Motion-Bildern erzählt werden. Die Sorgfalt, die Moonhood in das Aussehen von The Midnight Walk gesteckt hat, kann nicht unerwähnt bleiben, und es sticht als eines der schönsten Spiele hervor, die ich je gesehen habe. Die Ausdruckskraft der Figuren, die Art und Weise, wie die Welt das Gefühl eines vergessenen Schreibtisches vermittelt, wird zum Leben erweckt. Das alles atmet Kreativität und Einzigartigkeit auf eine so fesselnde Weise, dass es sich anfühlte, als würde ich einen Film durchspielen. Es ist erwähnenswert, dass ich nicht in VR gespielt habe. Ich habe einfach nicht das Kit dafür. Das spielt an dieser Stelle der Rezension keine Rolle, aber ich frage mich, was es bringt, die Umgebungen und Charaktere selbst zu sehen.

Die Geschichte ist emotional, die Charaktere und die Welt faszinierend, aber es ist ein Spiel, also wie spielt es sich? The Midnight Walk legt großen Wert auf den Einsatz von Bild und Ton und verlässt sich auf eine Dreh- und Angelpunkt-Mechanik, bei der du deine Augen schließt, um versteckte Objekte und Türen zu spüren und bestimmten Feinden auszuweichen. Der Tod existiert in The Midnight Walk, und du kannst in deinem Abenteuer von einer Vielzahl gruseliger Kreaturen angegriffen werden. In bestimmten Segmenten des Spiels musst du um sie herumschleichen, während du in anderen eher einfache Rätsel löst. Hier fühlt es sich so an, als gäbe es eine echte Lücke zwischen der VR und dem regulären Erlebnis, denn in VR könnte ich mir vorstellen, dass dies ausreicht, um das Spiel fesselnd zu halten, aber die Einfachheit mit einem Controller war vielleicht zu viel, um durchgehend aufregend zu sein.

Es dauert nicht länger als ein paar Minuten, Lösungen zu finden, und selbst wenn dem Spiel weitere Elemente hinzugefügt werden, wie z. B. die Matchlock-Pistole, mit der du aus der Ferne schießen kannst, und die schnelleren, tödlicheren Grinner-Gegner, fühlt es sich an, als wären sie nur für ein paar Rätsel oder Begegnungen da. Vieles davon hat mit der Länge des Spiels zu tun. The Midnight Walk dauert nur ein paar Stunden, um es abzuschließen, und wenn man bedenkt, dass der Wiederspielwert größtenteils bei Sammlerstücken vorhanden ist (da man einfach auf Fortsetzen drücken kann, nachdem man das Spiel durchgespielt hat, um das andere Ende zu erhalten), könnte es sein, dass man am Ende des Spiels Lust auf mehr hat. Die Ideen hier sind sehr gut, reichen aber nicht das volle Ausmaß ihres Potenzials aus. Trotzdem kann ich dank der Stärke der Erzählung und der Atmosphäre des Abenteuers nicht sagen, dass es mich jemals gelangweilt hat.

The Midnight Walk ist als Spiel nicht immer erfolgreich, aber als Geschichte und Kunstform zieht es dich mühelos in seinen Bann. Es ist ein brillant atmosphärisches Abenteuer, das das begrenzte Gameplay mit emotionalen Höhepunkten ausgleicht, die dich dazu bringen, alles in Frage zu stellen, was du gerade gesehen und getan hast. The Midnight Walk ist vielleicht ein kürzerer Weg, als ich zuerst dachte, aber es ist keiner, den ich vergessen werde.