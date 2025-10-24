The Fantastic Four: First Steps feiert im November sein Debüt auf Disney+

HQ

Es ist bereits drei Monate her, dass der letzte Marvel Cinematic Universe Film in die Kinos kam. Aufgrund der Art und Weise, wie sich der Marvel Studios -Kalender letztendlich gebildet hat, sind alle drei geplanten Kinofilme Mitte Juli erschienen, und wir werden frühestens im Juli 2026 einen weiteren bekommen, wenn Spider-Man: Brand New Day debütiert.

Unnötig zu erwähnen, dass Marvel-Fans die Filme, die sie in letzter Zeit bekommen, rationieren müssen, und dazu gehört auch The Fantastic Four: First Steps. Der neueste Streifen ist seit ein paar Monaten in freier Wildbahn unterwegs, und wenn Sie nicht in die Kinos gegangen sind und ihn auf der großen Leinwand gesehen haben - was anscheinend nicht allzu viele getan haben, wenn man sich die 521 Millionen Dollar an den Kinokassen ansieht, einen Bruchteil dessen, was Marvel früher verdient hat -, bald könnt ihr die Einführung von Marvels First Family bequem von zu Hause aus erleben.

Das Disney+-Streaming-Datum für den Film wurde bekannt gegeben, wobei The Fantastic Four: First Steps am 5. November zum Dienst kommt. In weniger als zwei Wochen werdet ihr den Film sehen können, den wir im Sommer rezensiert haben.

Hast du vor, The Fantastic Four: First Steps auf Disney+ zu sehen?