Telegram warnt Spanien vor von Sánchez angekündigten Maßnahmen: "Teilen Sie dies breit, bevor es zu spät ist"

Wenn Sie die neuesten Nachrichten aus Spanien verfolgt haben (insbesondere rund um Einwanderung und das neue Social-Media-Verbot), sollten Sie wissen, dass Pavel Durov sich dem Gespräch angeschlossen hat.

Der Telegram-Gründer hat eine Warnung an Nutzer in Spanien gesendet, in der er die neuen Maßnahmen kritisiert, die von Premierminister Pedro Sánchez angekündigt wurden, welche soziale Medien für Minderjährige unter 16 Jahren verbieten und strengere Plattformvorschriften einführen würden. In einer neuen Botschaft, die vor wenigen Minuten auf der App kursierte, sagt Durov, die Vorschläge bedrohen Privatsphäre und Meinungsfreiheit und schaffen damit möglicherweise einen Präzedenzfall für Massenüberwachung unter dem Deckmantel von "Schutz".

Durov hebt mehrere besorgniserregende Punkte hervor: Eine verpflichtende Altersverifikation könnte die Anonymität untergraben, persönliche Haftung für Plattformmanager könnte zu Überzensur führen, die Kriminalisierung algorithmischer Verstärkung riskiert staatlich kontrollierte Inhalte, und die Überwachung von "Hass und Polarisierung" könnte abweichende Meinungen unterdrücken. "Das sind keine Schutzmaßnahmen; es sind Schritte hin zur totalen Kontrolle", schreibt er.

Die Botschaft endet mit einem Aufruf zum Handeln an spanische Nutzer: "Bleibt wachsam, fordert Transparenz und kämpft für eure Rechte. Teilen Sie dies breit, bevor es zu spät ist." Bisher hat Sánchez' Büro nicht auf Durovs öffentliche Warnung reagiert. Aber vor nur wenigen Stunden erhielten wir auch eine ähnliche Warnung von Musk, die Sie über den folgenden Link lesen können.

Pavel Durov auf Telegram:

🇪🇸 Meine Nachricht an Telegram-Nutzer in Spanien ❗️

Die Regierung von Pedro Sánchez setzt gefährliche neue Vorschriften durch, die Ihre Internetfreiheiten bedrohen. Diese erst gestern angekündigten Maßnahmen könnten Spanien unter dem Deckmantel des "Schutzes" in einen Überwachungsstaat verwandeln. Hier ist der Grund, warum sie ein Warnsignal für Meinungsfreiheit und Privatsphäre sind:

1. Verbot sozialer Medien für unter 16-Jährige mit verpflichtender Altersverifikation: Es geht hier nicht nur um Kinder – es erfordert von Plattformen strenge Prüfungen, wie zum Beispiel Ausweise oder Biometrie.

⚠️ Gefahr: Es schafft einen Präzedenzfall für die Verfolgung der Identität JEDES Nutzers, unterdrückt die Anonymität und öffnet Türen zur Massendatensammlung. Was mit Minderjährigen beginnt, könnte sich auf alle ausweiten und so den offenen Diskurs ersticken.

2. Persönliche und strafrechtliche Haftung für Plattformleiter: Wenn "illegale, hasserfüllte oder schädliche" Inhalte nicht schnell genug entfernt werden, drohen die Chefs Gefängnis.

⚠️ Gefahr: Dies erzwingt eine Überzensur – die Plattformen löschen alles, was auch nur entfernt kontrovers ist, um Risiken zu vermeiden, und dämpfen so politischen Dissens, Journalismus und alltägliche Meinungen. Deine Stimme könnte als Nächstes kommen, wenn sie den Status quo infrage stellt.

3. Kriminalisierung der Algorithmusverstärkung: Das Verstärken von "schädlichen" Inhalten durch Algorithmen wird zur Straftat.

⚠️ Gefahr: Regierungen diktieren, was Sie sehen, begraben gegensätzliche Ansichten und schaffen Echokammern, die vom Staat kontrolliert werden. Freie Erkundung von Ideen? Verschwunden – ersetzt durch kuratierte Propaganda.

4. "Hass- und Polarisations-Fußabdrück"-Verfolgung: Plattformen müssen überwachen und berichten, wie sie "die Division antreiben".

⚠️ Gefahr: Vage Definitionen von "Hass" könnten Kritik an der Regierung als spaltend einstufen, was zu Schließungen oder Geldstrafen führen könnte. Dies kann ein Werkzeug sein, um Widerstand zu unterdrücken.

Das sind keine Schutzmaßnahmen; Es sind Schritte in Richtung totaler Kontrolle. Wir haben dieses Vorgehen schon früher gesehen – Regierungen, die "Sicherheit" als Waffe nutzen, um Kritiker zu zensieren. Bei Telegram legen wir Wert auf Ihre Privatsphäre und Freiheit: starke Verschlüsselung, keine Hintertüren und Widerstand gegen Übergriffe.

✊ Bleibt wachsam, Spanien. Fordern Sie Transparenz und kämpfen Sie für Ihre Rechte. Teilen Sie dies breit – bevor es zu spät ist.

