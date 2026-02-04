Elon Musk bezeichnet den spanischen Ministerpräsidenten "Dirty Sánchez" als "Tyrann und Verräter des spanischen Volkes"

HQ

Wenn Sie die neuesten Nachrichten aus Spanien verfolgt haben (insbesondere zum Thema Einwanderung und das neue Verbot sozialer Medien), sollten Sie wissen, dass Elon Musk sich dem Gespräch angeschlossen hat. Der Milliardär, Eigentümer von Tesla, SpaceX und X (unter anderem), hat den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez kritisiert und ihn in einem Beitrag auf seinem Programm als "Tyrannen und Verräter des spanischen Volkes" bezeichnet.

Der Kommentar kam kurz nachdem Sánchez Maßnahmen angekündigt hatte , soziale Medien für alle unter 16 Jahren zu verbieten und Plattformverantwortliche rechtlich dafür verantwortlich zu machen, illegale oder hasserfüllte Inhalte nicht zu entfernen. Die Regierung formulierte diese Regeln als Mittel zum Schutz von Minderjährigen und zur Eindämmung von Online-Missbrauch, doch Musk äußerte seine Ablehnung auf X, wo er schrieb: "Dirty Sánchez ist ein Tyrann und Verräter des spanischen Volkes."

Die Spannungen zwischen Musk und Sánchez sind nicht neu. Letzte Woche kritisierte der Premierminister Musk im Zusammenhang mit Spaniens Regularisierung von 500.000 Einwanderern, ein Schritt, den Musk als "Wahlmanipulation" bezeichnete, um die extreme Rechte zu besiegen, obwohl der Prozess keine sofortige Wahlrechte gewährte... Mehr dazu findest du unten in allen Beiträgen.

Was halten Sie von dem neuesten Austausch?