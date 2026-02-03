Spanien wird soziale Medien für unter 16-Jährige verbieten, um Kinder vor dem "digitalen Wilden Westen" zu schützen

HQ

Spanien plant, Minderjährigen unter 16 Jahren den Zugang zu sozialen Medien zu verbieten, sagte Premierminister Pedro Sanchez am Dienstag und führte Altersverifikationspflichten für Plattformen ein.

Die spanische Regierung unter Führung von Sanchez' linker Koalition hat das Ziel, Kinder vor dem von ihm bezeichneten "digitalen Wilden Westen" zu schützen. Spanien hat sich einer Gruppe von fünf weiteren europäischen Nationen angeschlossen, die als "Koalition der Digitalwilligen" bezeichnet werden, um grenzüberschreitende Regulierungen zu koordinieren, obwohl die Mitglieder nicht öffentlich genannt wurden. Die Koalition wird in den kommenden Tagen ihr erstes Treffen abhalten...

Neben dem Verbot sozialer Medien wird Spanien Gesetze einführen, die Plattformverantwortliche für illegale Inhalte zur Rechenschaft ziehen, algorithmische Manipulation kriminalisieren und Hassrede online verfolgen. Sanchez betonte, dass Altersverifikationssysteme über einfache Kontrollkästchen hinausgehen müssen, um die Einhaltung sicherzustellen.

Die Regierung signalisierte außerdem, dass die Staatsanwaltschaft mögliche Rechtsverstöße von Plattformen wie TikTok, Instagram und Elon Musks Grok untersuchen würde. Sanchez sagte, der Gesetzgebungsprozess könne bereits nächste Woche beginnen, was einen bedeutenden Schritt in Europas umfassenderen Bemühungen darstellt, digitale Räume für Minderjährige zu regulieren...

