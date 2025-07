Jonas Vingegaard gibt zu, schlechte Tage gehabt zu haben, ist aber stolz darauf, "besser zu sein als je zuvor"

HQ

Jonas Vingegaard wurde bei der Tour de France 2025 Zweiter, gleiches Ergebnis wie 2024, nachdem er die Tour 2022 und 2023 zweimal in Folge gewonnen hatte. Der 28-jährige dänische Radfahrer von Visma-Lease a Bike war der einzige, der Pogacar mit 4 Minuten und 24 Sekunden Rückstand nahe an der Herausforderung von Pogacar herankam (der Dritte in der Gesamtwertung, Florian Lipowitz, kam 11 Minuten hinter Pogacar ins Ziel, fühlte sich aber nie bedrohlich genug und das Ergebnis war vorhersehbar.

Die Bilanz für Vingegaard, wie er selbst nach dem Rennen gegenüber der Presse zugab, ist gemischt, mit guten und schlechten Tagen, aber er sieht das Positive (via Cycling Weekly).

"Zumindest auf einigen Etappen hatte ich das höchste Niveau, das ich je hatte. Und ich glaube, auch auf anderen Bühnen hatte ich das niedrigste Niveau seit vielen Jahren - obwohl es ehrlich gesagt eher schlechte Tage waren. Es war eine Art Bestätigung, dass ich besser bin als je zuvor. Aber es hat auch gezeigt, dass ich ein paar schlechte Tage haben kann."

Vingegaard sah seine Chancen auf den Kampf um die Tour beim Zeitfahren in Caen (5. Etappe) und beim Anstieg nach Hautacam (12. Etappe) fast vollständig schwinden, verlor insgesamt 3 Minuten und 15 Sekunden, kämpfte aber dennoch um einige seiner besten Ergebnisse in seiner Karriere und ließ keinem anderen Fahrer eine Chance. Und er hat bestätigt, dass er nächsten Monat bei der Vuelta a España dabei sein wird, ein Rennen, das Pogacar wahrscheinlich verpassen wird. Er gab auch zu, dass er seinen ersten Giro d'Italia versuchen will, vielleicht im nächsten Jahr.