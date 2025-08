Remco Evenepoel verlässt Soudal Quick-Step und wechselt zu Red Bull-Bora-hansgrohe

HQ

Nach wochenlangen Spekulationen hat Remco Evenepoel bestätigt, dass er sein Team Soudal Quick-Step verlassen und für das nächste Jahr zu Red Bull-Bora-hanshgrohe wechseln wird. Der 25-jährige Belgier, zweifacher Olympiasieger 2024 (Straßenrennen und Zeitfahren), zweifacher Weltmeister, Sieger der Vuelta a España und mehrfacher Monument-Sieger (darunter zwei Lüttich-Bastogne-Lüttich), hatte die Fans beunruhigt, als er sich kürzlich von der Tour de France zurückzog, bei der es ihm dennoch gelang, eine Etappe zu gewinnen.

Evenepoel beendet eine sechsjährige Tätigkeit bei Quick-Step, seit 2019, als Evenepoel Profi wurde. Evenepoel lehnte eine Verlängerung seines Vertrags, der Ende 2026 auslaufen sollte, ab und "hat beschlossen, dass es im besten Interesse aller ist, sich darauf zu einigen, dass Remco am Ende der laufenden Saison 2025 wechseln kann".

Laut Cycling Weekly muss Evenepoel 5 Millionen Euro als Entschädigung an Quick-Step zahlen, und Red Bull wird 2 Millionen hinzufügen.

Kurz nach seinem Rückzug von der Tour postete Evenepoel, dass er zu hart gepusht habe, mit einer gebrochenen Rippe an der Tour teilgenommen habe und sich immer noch nicht vollständig von dem schweren Sturz im Dezember 2024 erholt habe. Über den Tag, an dem er sich entschied, die Tour de France zu verlassen, sagte er, dass es "einer der rohesten und verletzlichsten Momente meiner Karriere wurde. Ich bin pleite und seltsamerweise bin ich stolz darauf. Es ist in Ordnung, damit aufzuhören. Es ist in Ordnung, sich müde zu fühlen. Es ist in Ordnung, ein Mensch zu sein. Manchmal ist ein Schritt zurück das Stärkste, was man tun kann."