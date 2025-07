Der viermalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogačar deutet an, dass er die Vuelta 2025 verpassen wird

HQ

Tadej Pogačar will nach seinem vierten Sieg bei der Tour de France nicht an die Zukunft denken und hat anscheinend bestätigt, dass er die nächste Grand Tour des Radsports im nächsten Monat verpassen wirdLa Vuelta a España. Der 26-jährige Slowene gewann das Rennen 2025 mit vier Minuten und 24 Sekunden Vorsprung auf den Dänen Jonas Vingagaard, der die Tour 2022 und 2023 gewann, der wie Pogacars einziger Rivale wirkte, aber nie gefährlich genug war.

"Alles ist möglich, aber im Moment denke ich nicht an ein anderes Rennen. Es ist spät geworden und ich möchte jetzt nicht an andere Rennen denken. Wir können in Zukunft über den Giro und die Vuelta sprechen", sagte Pogačar nach dem Rennen gegenüber der Presse (via Cycling News).

"Es ist nicht das Ziel, fünf Touren zu gewinnen, und im Moment habe ich keine klaren Ziele. Vielleicht die WM in diesem Jahr, vielleicht die Lombardei, aber sonst keine klaren Ziele. Ich werde den Moment genießen, und dann werde ich mir bald Gedanken über meine nächsten Ziele machen." Die erwartete Reaktion für jemanden, der gerade eine Tour de France gewonnen hat und zugab, dass er sich in der letzten Woche des Wettbewerbs bereits "ein bisschen müde" fühlte. "Im Moment möchte ich nicht darüber sprechen, was schief gelaufen ist, jetzt möchte ich dieses Gelbe Trikot in Paris genießen."

Er gab sogar zu, dass er nach einem endlosen Kreislauf von Training und Wettkämpfen und "unser Bestes gegeben" vor Burnout nicht gefeit sein könnte. "Ich bin an einem Punkt in meiner Karriere, an dem ich mit dem, was ich erreicht habe, zufrieden sein würde, wenn ich ein Burnout mache. (...) Du siehst, dass einige Fahrer zu früh in der Saison ermüdet sind, und das Team braucht dich, um Rennen zu fahren, Rennen zu fahren, Rennen zu fahren, und du bleibst in diesem Kreis und erholst dich nie. Dann kommst du in den Oktober und endlich eine Pause, dann machst du im Dezember alles noch einmal. Burnouts passieren ständig, und es könnte mir auch passieren."