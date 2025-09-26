Team Europa mit nahezu perfektem Start beim Ryder Cup: 3:1 gegen die Amerikaner

HQ

Team Europa hat am Vormittag des Ryder Cup trotz der Buhrufe der Zuschauer in New York einen großen Vorsprung übernommen. Die Geschichte und die Logik sagen, dass die Heimmannschaft den Ryder Cup gewinnen wird, aber das Talent von Jon Rahm, Tyrrell Hatton und "Fleetwood Mac" (Rory McIlroy und Tommy Fleetwood) hat Europa am Freitagmorgen (in New York) eine 3:1-Führung beschert.

Drei der ersten vier Spiele, die im Vierer ausgetragen wurden, wurden von Team Europa gewonnen, ein großer Erfolg für Europas Kapitän Luke Donald. Jon Rahm und Tyrrell Hatton besiegten Bryson DeChambeau und Justin Thomas, Rory McIlroy und Tommy Fleetwood besiegten Collin Morikawa und Harris English, und Ludvig Åberg und Matt Fitzpatrick schlugen die Nummer 1 der Welt, Scottie Scheffler, und Russell Henley.

Das einzige Match, das bisher von Team USA gewonnen wurde, war das Duo zwischen Xander Schauffele und Patrick Cantlay, das Robert MacIntyre und Viktor Hovland besiegte. Das reicht für Europas besten Start bei einem Ryder Cup auswärts seit 2004.

Heute Nachmittag geht es in New York weiter, und zwischen Samstag und Sonntag stehen viele Punkte auf dem Spiel.