Heute beginnt der Ryder Cup: Dies sind die 12 besten Golfer der USA und die besten 12 in Europa

Heute beginnt der Ryder Cup. Am Wochenende findet im Bethpage Black in New York einer der prestigeträchtigsten Golfwettbewerbe der Welt statt, und das Team Europa wird versuchen, den Titel zu verteidigen, den es 2023 gewonnen hat. Es wird jedoch nicht einfach werden, da die lokalen Zuschauer in der Regel der Heimmannschaft zugute kommen, und in letzter Zeit mehr denn je: Die letzten fünf Ausgaben des Ryder Cup (der alle zwei Jahre abwechselnd in den USA und Europa stattfindet) wurden von der Heimmannschaft gewonnen.

Die Tendenz nimmt jedoch zu: Team Europa wird besser. Von den letzten 14 Ausgaben gewann Team Europa 10 und änderte damit den Trend (in der globalen Geschichte des Cups gewann Team USA 27 Titel und Team Europa 15).

Die Menschenmassen in New York sollen laut EFE besonders laut sein, obwohl der Engländer Luke Donald, Kapitän von Team Europa, nach dem Zahlungsstreit andeutete, dass sich die lokalen Fans gegen ihre eigenen Golfer wenden könnten, wenn sie nicht auf höchstem Niveau auftreten (zum ersten Mal erhalten US-Golfer 200.000 Dollar als Stipendium, in einem Wettbewerb, bei dem es traditionell kein Preisgeld oder nur Wohltätigkeitsgelder gab).

Golfer gehen beim Ryder Cup 2025 für Team Europe und Team World an den Start

Jedes der beiden Teams besteht aus 12 Golfern und einem Kapitän, der die Gruppen und die Reihenfolge des Spiels bestimmt. Sie gehören in der Regel zu den bestplatzierten Spielern der Welt, obwohl dieser Wettbewerb keinen Einfluss auf die individuellen Platzierungen hat.

Team Europa



Kapitän: Luke Donald



Rory McIlroy



Jon Rahm



Tommy Fleetwood



Ludvig Åberg,



Viktor Hovland



Tyrrell Hatton



Matt Fitzpatrick



Robert MacIntyre



Justin Rose



Shane Lowry



Harris English



Sepp Strake



Rasmus Højgaard



Team USA



Kapitän: Keegan Bradley



Scottie Scheffler



Bryson DeChambeau



Xander Schauffele



Patrick Cantlay



Justin Thomas



Russell Henley



Cameron Young



Ben Griffin



Colin Morikawa



JJ Spaun



Sam Burns



Wie funktioniert der Ryder Cup?

Die 28 Golfspiele werden zwischen Freitag und Sonntag zwischen Team USA und Team Europa ausgetragen. Die ersten beiden Tage werden zu zweit gespielt, täglich gibt es vier Matches im Fourball-Format und vier im Vierer.

Am Sonntag gibt es zwölf Kopf-an-Kopf-Duelle im Matchplay. Sie treten Loch für Loch gegeneinander an, und der Sieger jedes Lochs erhält einen Punkt, anstatt die Gesamtzahl der Schläge einer Runde zu addieren (Zählspiel), wie es bei Golfwettbewerben üblich ist.

Das erste Team, das 14,5 Punkte gewinnt, gewinnt den Ryder Cup. Dieser halbe Punkt ist darauf zurückzuführen, dass im Falle eines Unentschiedens der Sieger der vorherigen Ausgabe, in diesem Fall Europa, den Titel behält.