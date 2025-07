Taylor vs. Serrano 3: Zeit und wie man das Frauenboxen live auf Netflix sehen kann

HQ

Katie Taylor und Amanda Serrano, zwei der größten Stars im Boxen, die in einer beispiellosen Rivalität gefangen sind und ein noch nie dagewesenes Publikum im Frauenboxen anziehen, werden am kommenden Freitag im Madison Square Garden in New York erneut aufeinandertreffen, und der Kampf wird weltweit live auf Netflix gestreamt.

Dies ist der dritte Kampf zwischen Katie Taylor, 39-jährige irische Boxerin (24-1, 6 K.o.), und Amanda Serrano, 36-jährige puerto-ricanische Boxerin (47-3, 1 Unentschieden, 31 K.o.). Taylor hat beide gewonnen (den ersten im Jahr 2022 und den zweiten im Jahr 2024, als Co-Hauptkampf vor dem Kampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson). Beide Siege waren jedoch sehr knapp, durch eine Spuckentscheidung der Ringrichter, und Serrano war unzufrieden, mit einer großen Kontroverse, als Taylor einen Schnitt in Serranos Augenlid machte.

Dieses Mal wird Taylor gegen Serrano 3, die um den Titel im Halbweltergewicht kämpfen, der Hauptkampf in einem rein weiblichen Boxkampf sein, zum ersten Mal im Madison Square Garden.

Wie kann man Taylor vs. Serrano 3 sehen und wann findet es statt?

Der Kampf findet am Freitag, den 11. Juli, in New York statt. Das bedeutet, dass es in der Morgendämmerung des Samstags in europäischer Zeit sehr früh sein wird. Die Undercards werden voraussichtlich gegen 1:00 Uhr BST und 2:00 Uhr MESZ beginnen. Es stehen acht Kämpfe auf dem Programm, wobei Alycia Baumgardner, die ihre WBO-, WBC-, WBO- und WBA-Titel im Superfedergewicht gegen Jennifer Miranda verteidigt, der Co-Hauptkampf zwischen 1:30 und 14:30 Uhr BST, 2:30 - 3:30 Uhr MESZ ist.

Es wird erwartet, dass der Kampf zwischen Taylor und Serrano gegen 3:30 Uhr BST und 4:30 Uhr MESZ stattfinden wird.

Ihr könnt das gesamte Event auf Netflix mit jedem Abonnement weltweit live verfolgen. Man kann es sich danach im Netflix-Katalog ansehen, aber es ist unklar, wie lange es bleiben wird.