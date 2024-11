Katie Taylor vs. Amanda Serrano war umstritten, aber auch ein Meilenstein im Frauenboxen

HQ

Der Kampf Paul gegen Tyson am vergangenen Freitag wurde in den sozialen Medien heftig kritisiert: Viele waren der Meinung, dass der Kampf sinnlos oder sogar zu Pauls Gunsten manipuliert war. Bei der von Netflix organisierten Veranstaltung, die mit 60 Millionen Zuschauern die größte Zuschauerzahl in Tysons Karriere darstellte, wurden kurz zuvor jedoch auch einige echte Boxkämpfe ausgetragen.

Der Co-Hauptkampf war der Rückkampf zwischen Katie Taylor und Amanda Serrano, zwei Jahre nach ihrem Kampf im Jahr 2022, der damals als "der größte Frauenkampf aller Zeiten" bezeichnet wurde und bei dem Taylor ihre unangefochtenen Titel im Leichtgewicht nur knapp verteidigte.

Laut Netflix wurde Taylor vs. Serrano II von 50 Millionen Haushalten gesehen, laut Netflix wahrscheinlich das meistgesehene professionelle Frauensportereignis in der Geschichte der USA.

Die 38-jährige irische Boxerin (24-1, 6 K.o.) verteidigte auch ihre Titel gegen die 36-jährige Puerto-Ricanerin Amanda Serrano (47-3, 31 K.o.), in einem Kampf, den viele als den wahren Hauptkampf des Abends betrachteten und der am Ende genauso umstritten, wenn nicht sogar umstrittener war als Tysons Niederlage.

Alle drei Punktrichter entschieden einstimmig, dass Taylor die Siegerin war (95-94), eine Entscheidung, die viele Zuschauer wütend machte, wenn man bedenkt, dass Serrano die Siegerin hätte sein müssen, nachdem sie 324 Schläge gelandet hatte, hundert mehr als ihre irische Rivalin und einen Rekord im Frauenboxen.

Der hässlichste und blutigste Teil ereignete sich in der vierten Runde, als einer von mehreren Kopfstößen von Taylor Serranos Augenlid brach und stark blutete. Serrano beschwerte sich, dass dies nicht das erste Mal sei, dass Taylor das tue, aber trotz einer Bestrafung setzte sich Taylor in der Entscheidung der Punktrichter durch.

Serrano ist trotz ihrer Niederlage zufrieden und "cool" mit Taylor

Trotz Serranos anfänglicher Beschwerden nach dem ausgebuhten Kampf entschuldigte sie sich später und sagte, sie habe nie die Absicht gehabt, eine Gegnerin respektlos zu behandeln. "Sie & ich sind cool außerhalb des Rings und die besten Tanzpartner im Ring."

"Es ist nur ein bisschen unglücklich für Katie und mich. Für mich habe ich die Entscheidung nicht bekommen und für Katie waren viele der Meinung, dass sie den Sieg nicht verdient hat. Nicht das, was wir beide gesucht haben", gab sie zu, konzentrierte sich aber später auf das Positive: die größere Bekanntheit, die weibliches Boxin weltweit erlangt.

In gewisser Weise war das traurige Match Paul gegen Tyson ein trojanisches Pferd für den viel besseren Kampf Taylor gegen Serrano, und Gespräche über einen dritten Kampf im nächsten Jahr finden bereits statt.