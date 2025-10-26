Talamasca: The Secret Order - Komplette Staffel 1 (AMC+)

HQ

In den letzten fünf Jahren haben wir etwas erlebt, das man leicht als ein neues goldenes Zeitalter des Horrorgenres bezeichnen könnte, eine Wiedergeburt der Toten, wenn man die Referenz bevorzugt, angesichts der enormen Qualität und Vielfalt vieler Produktionen, die auf den großen und kleinen Leinwänden veröffentlicht wurden. Mit diesen Trends gehen jedoch auch bestimmte Nebenprodukte einher, die sich aus Anmaßungen ergeben, von dem, was als das verstanden wird, was getan werden muss, um bei den heutigen Zuschauern erfolgreich zu sein.

Talamasca: The Secret Order , mit John Lee Hancock als Showrunner und Nicholas Denton in der Hauptrolle, ist alles andere als das.

Sorry not sorry, wir mussten William Fichtner für den Header verwenden.

Wenn du viel Schockwert, Blut oder tiefgründigen psychologischen Horror erwartest, bekommst du das Gegenteil. Wenn du denkst, dass es Teil von Anne Rice's Immortal Universe ist, wird es die ganze Zeit viel Gebrauch von Vampiren, Hexen und Geistern auf dem Bildschirm machen, wirst du enttäuscht sein. Wenn Sie, da es von anderen, modischeren Stilen umgeben ist, glauben, dass es in einem halsbrecherischen Tempo von Cliffhanger zu Cliffhanger gehen wird, als ob jedes Kapitel ein herzzerreißender Filmtrailer wäre, sind Sie am falschen Ort. Schwindelerregende Wendungen und super-verdrehte Handlungen? Nein.

Stattdessen findet ihr in der neuen Premiere von AMC+ eine Serie, die in jeder Hinsicht ziemlich klassisch ist, eine, die langsam gekocht wird und, wie uns Lee Hancock selbst in unserem jüngsten Interview versprochen hat, viel mehr in der Realität verankert ist, als man zunächst denken würde.

Dentons Guy Anatole ist ein solider Protagonist, der es schafft, einen von seinen Emotionen zu überzeugen und ein paar großartige Momente hat. Er mag übertrieben wirken, übertrieben in den erzwungenen Gesten, die er ausführen soll, wenn er versucht, die Gedanken anderer Charaktere zu lesen (leichter Spoiler-Alarm: Das ist seine Macht), aber ansonsten weiß er, wie er das Gewicht seiner Verwirrung und Bedenken tragen kann. Soll er seinen ersten großen Job als Top-Anwalt annehmen oder sich vom Okkulten verführen lassen? Kann er Talamasca, den Vampiren oder einer anderen Person oder übernatürlichen Kreatur, der er begegnet, vertrauen?

Dentons Rolle wird in dieser ersten Staffel vor allem durch Elizabeth McGovern als Helen, seine mysteriöse Kontaktperson im Orden, gewichtet. Auch die Rolle der Celine Buckens als Doris, die mit einer ansprechenden Ernsthaftigkeit beginnt wie Carrie-Anne Moss' Trinity und mit einer bemerkenswerten Präsenz endet. Alle werden jedoch buchstäblich in den Schatten gestellt, als William Fichtners Jasper an Gewicht zunimmt. Wenn Talamasca irgendein Klischee der modernen Serie zugeben müsste, dann wäre es das des Bösewichts, der sofort sympathisch ist, und ich habe das Gefühl, dass diese Figur in der zweiten Reihe von Episoden zu einer Art Antagonist-Co-Protagonist werden wird.

Eher wie eine leichte Spionageserie als ein übernatürliches Epos verlaufen die etwa einstündigen Episoden von Talamasca ruhig. Manchmal erinnerte es mich an The Mentalist, selbst in seinen lächerlicheren oder schlampigeren Ressourcen und fragwürdigen fotografischen Entscheidungen. Oder die vielen Serien der 2000er Jahre, die ich mir heute auf dem Weg zur Arbeit auf meinem Handy anschaue, anstatt zu Hause in 4K HDR mit Dolby Atmos. Dafür eignet es sich, und es ist vollkommen berechtigt. Es hat mich nicht gelangweilt, aber es hat mich auch nicht völlig begeistert. Es hat mein Herz nicht zum Pumpen gebracht... bis zum Staffelfinale.

Da es langsam brennt, haben die Macher bis zum Ende gewartet, bis zur sechsten und letzten Episode, um die eingeführten Charakterbögen ein wenig zu transzendieren und nicht nur alle Karten auf den Tisch zu legen, die in den vorherigen fünf Jahren dicht an ihrer Brust gehalten wurden, sondern auch die Verbindungen und Auswirkungen, die die übergreifende Erzählung ausmachen: der Krieg oder das Zusammenleben zwischen Sterblichen und Unsterblichen, die wahre Rolle des Ordens und die faszinierenden Talente der Hochbegabten.

Mit einem Verschluss, der so köstlich ist wie einige der Hälse, die die Vampire auf der Leinwand genießen, ist Thalamasca: The Secret Order zu einer leicht konsumierbaren, aber gut gemachten Serie geworden, die mich bei ihrem ersten Ende so gelockt hat, dass ich ihr in Zukunft folgen möchte. Fünf und mehr Stunden Unterhaltung, die sich geschickt von der mittelmäßigen Masse abhebt, ohne mit den neuen Horror-Eliten konkurrieren zu wollen.

Rechts: Celine Buckens ist eine, die man sowohl in Staffel 2 als auch in zukünftigen Unternehmungen im Auge behalten sollte.

